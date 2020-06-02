"سجون الجوف" تستأنف العمل وفق إجراءات احترازية مشددة

بعد قرار رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية

استأنفت مديرية السجون بمنطقة الجوف العمل بكافة فروعها وأقسامها بالمنطقة، وذلك بعد قرار رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية بممارسة أنشطتها وفق الضوابط التي أقرتها وزارة الداخلية مؤخراً للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية التي من شأنها الحفاظ على سلامة جميع منسوبي السجون، ومنها منع تجمعات المعايدة والمصافحة، والحرص على تطهير اليدين بشكل مستمر، وتطبيق التباعد الجسدي بين الموظفين، وارتداء كمامات الوجه عند دخول مقر العمل.

وتم التأكيد على جميع منسوبي الإدارة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بما ورد فيها من تعليمات والتي من شأنها -بمشيئة الله- أن تسهم في المحافظة على سلامة الجميع .