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"الصحة": تسجيل ٤١٦ حالة إصابة بكورونا .. وتعافي ٤٣٣ خلال الـ24 ساعة الماضية

وحدة لقاحات "كيمارك" ضمن 10 جهات عالمية رائدة لتقييم المعايير البيولوجية

تابعة للحرس الوطني.. أسهمت أبحاثها في تأسيس وتطوير طرق اختبارات مصلية لكورونا

اُختيرت وحدة اللقاحات في "كيمارك" التابع لوزارة الحرس الوطني ضمن 10 جهات عالمية لإجراء اختبارات تهدف إلى توحيد معايير بيولوجية لتقييم اللقاحات المختلفة ضد ‎كوفيد-١٩ وكجزء من تحالف دولي من قِبل منظمات الـ WHO وCEPI وNIBSC.

تعد NIBSC إحدى أهم الجهات الدولية لتقييم المعايير البيولوجية، في حين يعد CEPI إحدى أهم المنظمات الراعية لدعم وتوحيد جهود تطوير اللقاحات، والجهات المذكورة أطلقت أخيراً مبادرة CoVax لإعطاء الدول الحق العادل في الحصول على لقاحات ‎كوفيد-١٩.

وحول ذلك علّق الدكتور نايف الحربي، الباحث في مجال الأمراض المعدية في "كيمارك"، إن أهم المعايير لاختيار وحدة اللقاحات ضمن هذه التحالفات القوية يعود لأسباب عدة منها:

١- تم تقديم أبحاث كيمارك حول كورونا-ميرس ولقاحات كورونا في أكثر من مؤتمر دولي من أهمها المؤتمرات التي نظمتها منظمة الصحة الدولية.

٢- تم اختيار الدكتور نايف الحربي، عضواً في لجنة تقييم المعايير البيولوجية للقاحات كورونا ميرس في ٢٠١٨.

٣- الاستمرار في عضوية اللجنة وتوسيع دور اللجنة الدولية لتشمل المعايير البيولوجية للقاحات كوفيد-١٩.

٤- أسهمت أبحاث وحدة اللقاحات ومختبر الأمراض المعدية بكيمارك خلال السنوات الماضية في تأسيس وتطوير طرق اختبارات مصلية لكورونا ميرس ومن ثم تم تطوير هذه الاختبارات لكورونا سارس ٢ (كوفيد-١٩) أخيراً.

٤- قامت اللجنة وبطلب من منظمة نبسك (المعهد الوطني البريطاني لتوحيد المعايير البيولوجية) بتعيين مختبرات عالمية من ضمنها وحدة اللقاحات وأبحاث الأمراض المعدية في كيمارك بإجراء فحوصات على عينات معايير بيولوجية.

٥- الغرض من هذا العمل هو تأكيد مصداقية هذه الاختبارات، وكذلك تأكيد توحيد معايير بيولوجية معينة يتم اعتمادها لتقييم لقاحات كورونا كوفيد-١٩العالمية.

٦- يُذكر أن "كيمارك" أنهى هذه الدراسات المتعلقة بالمعايير الدولية وتم تسليم نتائجها، وسيتم الإعلان عن نتائج هذه المعايير في نوفمبر من قِبل منظمة الصحة العالمية.

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وحدة لقاحات "كيمارك" ضمن 10 جهات عالمية رائدة لتقييم المعايير البيولوجية
سبق

اُختيرت وحدة اللقاحات في "كيمارك" التابع لوزارة الحرس الوطني ضمن 10 جهات عالمية لإجراء اختبارات تهدف إلى توحيد معايير بيولوجية لتقييم اللقاحات المختلفة ضد ‎كوفيد-١٩ وكجزء من تحالف دولي من قِبل منظمات الـ WHO وCEPI وNIBSC.

تعد NIBSC إحدى أهم الجهات الدولية لتقييم المعايير البيولوجية، في حين يعد CEPI إحدى أهم المنظمات الراعية لدعم وتوحيد جهود تطوير اللقاحات، والجهات المذكورة أطلقت أخيراً مبادرة CoVax لإعطاء الدول الحق العادل في الحصول على لقاحات ‎كوفيد-١٩.

وحول ذلك علّق الدكتور نايف الحربي، الباحث في مجال الأمراض المعدية في "كيمارك"، إن أهم المعايير لاختيار وحدة اللقاحات ضمن هذه التحالفات القوية يعود لأسباب عدة منها:

١- تم تقديم أبحاث كيمارك حول كورونا-ميرس ولقاحات كورونا في أكثر من مؤتمر دولي من أهمها المؤتمرات التي نظمتها منظمة الصحة الدولية.

٢- تم اختيار الدكتور نايف الحربي، عضواً في لجنة تقييم المعايير البيولوجية للقاحات كورونا ميرس في ٢٠١٨.

٣- الاستمرار في عضوية اللجنة وتوسيع دور اللجنة الدولية لتشمل المعايير البيولوجية للقاحات كوفيد-١٩.

٤- أسهمت أبحاث وحدة اللقاحات ومختبر الأمراض المعدية بكيمارك خلال السنوات الماضية في تأسيس وتطوير طرق اختبارات مصلية لكورونا ميرس ومن ثم تم تطوير هذه الاختبارات لكورونا سارس ٢ (كوفيد-١٩) أخيراً.

٤- قامت اللجنة وبطلب من منظمة نبسك (المعهد الوطني البريطاني لتوحيد المعايير البيولوجية) بتعيين مختبرات عالمية من ضمنها وحدة اللقاحات وأبحاث الأمراض المعدية في كيمارك بإجراء فحوصات على عينات معايير بيولوجية.

٥- الغرض من هذا العمل هو تأكيد مصداقية هذه الاختبارات، وكذلك تأكيد توحيد معايير بيولوجية معينة يتم اعتمادها لتقييم لقاحات كورونا كوفيد-١٩العالمية.

٦- يُذكر أن "كيمارك" أنهى هذه الدراسات المتعلقة بالمعايير الدولية وتم تسليم نتائجها، وسيتم الإعلان عن نتائج هذه المعايير في نوفمبر من قِبل منظمة الصحة العالمية.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
01:58 PM

وحدة لقاحات "كيمارك" ضمن 10 جهات عالمية رائدة لتقييم المعايير البيولوجية

تابعة للحرس الوطني.. أسهمت أبحاثها في تأسيس وتطوير طرق اختبارات مصلية لكورونا

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عيسى الحربي - الرياض
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اُختيرت وحدة اللقاحات في "كيمارك" التابع لوزارة الحرس الوطني ضمن 10 جهات عالمية لإجراء اختبارات تهدف إلى توحيد معايير بيولوجية لتقييم اللقاحات المختلفة ضد ‎كوفيد-١٩ وكجزء من تحالف دولي من قِبل منظمات الـ WHO وCEPI وNIBSC.

تعد NIBSC إحدى أهم الجهات الدولية لتقييم المعايير البيولوجية، في حين يعد CEPI إحدى أهم المنظمات الراعية لدعم وتوحيد جهود تطوير اللقاحات، والجهات المذكورة أطلقت أخيراً مبادرة CoVax لإعطاء الدول الحق العادل في الحصول على لقاحات ‎كوفيد-١٩.

وحول ذلك علّق الدكتور نايف الحربي، الباحث في مجال الأمراض المعدية في "كيمارك"، إن أهم المعايير لاختيار وحدة اللقاحات ضمن هذه التحالفات القوية يعود لأسباب عدة منها:

١- تم تقديم أبحاث كيمارك حول كورونا-ميرس ولقاحات كورونا في أكثر من مؤتمر دولي من أهمها المؤتمرات التي نظمتها منظمة الصحة الدولية.

٢- تم اختيار الدكتور نايف الحربي، عضواً في لجنة تقييم المعايير البيولوجية للقاحات كورونا ميرس في ٢٠١٨.

٣- الاستمرار في عضوية اللجنة وتوسيع دور اللجنة الدولية لتشمل المعايير البيولوجية للقاحات كوفيد-١٩.

٤- أسهمت أبحاث وحدة اللقاحات ومختبر الأمراض المعدية بكيمارك خلال السنوات الماضية في تأسيس وتطوير طرق اختبارات مصلية لكورونا ميرس ومن ثم تم تطوير هذه الاختبارات لكورونا سارس ٢ (كوفيد-١٩) أخيراً.

٤- قامت اللجنة وبطلب من منظمة نبسك (المعهد الوطني البريطاني لتوحيد المعايير البيولوجية) بتعيين مختبرات عالمية من ضمنها وحدة اللقاحات وأبحاث الأمراض المعدية في كيمارك بإجراء فحوصات على عينات معايير بيولوجية.

٥- الغرض من هذا العمل هو تأكيد مصداقية هذه الاختبارات، وكذلك تأكيد توحيد معايير بيولوجية معينة يتم اعتمادها لتقييم لقاحات كورونا كوفيد-١٩العالمية.

٦- يُذكر أن "كيمارك" أنهى هذه الدراسات المتعلقة بالمعايير الدولية وتم تسليم نتائجها، وسيتم الإعلان عن نتائج هذه المعايير في نوفمبر من قِبل منظمة الصحة العالمية.

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