وقالت المصادر: "الجهات الأمنية لم تسجل أي جريمة من هذا النوع، وما تم تداوله غير صحيح".

كشفت مصادر أمنية لـ"سبق" أنه لا صحة لما يتم تداوله بمواقع التواصل حول اختطاف فتاة بمحافظة الخرج.

مصادر أمنية: المتداول بمواقع التواصل عن اختطاف فتاة بالخرج.. غير صحيح عبدالله البرقاوي سبق 2019-09-08 كشفت مصادر أمنية لـ"سبق" أنه لا صحة لما يتم تداوله بمواقع التواصل حول اختطاف فتاة بمحافظة الخرج. وقالت المصادر: "الجهات الأمنية لم تسجل أي جريمة من هذا النوع، وما تم تداوله غير صحيح".

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441 02:38 PM

مصادر أمنية: المتداول بمواقع التواصل عن اختطاف فتاة بالخرج.. غير صحيح قالت لـ"سبق": الجهات الأمنية لم تسجّل أي جريمة من هذا النوع





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كشفت مصادر أمنية لـ"سبق" أنه لا صحة لما يتم تداوله بمواقع التواصل حول اختطاف فتاة بمحافظة الخرج.

وقالت المصادر: "الجهات الأمنية لم تسجل أي جريمة من هذا النوع، وما تم تداوله غير صحيح".