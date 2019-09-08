مصادر أمنية: المتداول بمواقع التواصل عن اختطاف فتاة بالخرج.. غير صحيح

كشفت مصادر أمنية لـ"سبق" أنه لا صحة لما يتم تداوله بمواقع التواصل حول اختطاف فتاة بمحافظة الخرج.
وقالت المصادر: "الجهات الأمنية لم تسجل أي جريمة من هذا النوع، وما تم تداوله غير صحيح".
كشفت مصادر أمنية لـ"سبق" أنه لا صحة لما يتم تداوله بمواقع التواصل حول اختطاف فتاة بمحافظة الخرج.
وقالت المصادر: "الجهات الأمنية لم تسجل أي جريمة من هذا النوع، وما تم تداوله غير صحيح".
كشفت مصادر أمنية لـ"سبق" أنه لا صحة لما يتم تداوله بمواقع التواصل حول اختطاف فتاة بمحافظة الخرج.
وقالت المصادر: "الجهات الأمنية لم تسجل أي جريمة من هذا النوع، وما تم تداوله غير صحيح".
كشفت مصادر أمنية لـ"سبق" أنه لا صحة لما يتم تداوله بمواقع التواصل حول اختطاف فتاة بمحافظة الخرج.
وقالت المصادر: "الجهات الأمنية لم تسجل أي جريمة من هذا النوع، وما تم تداوله غير صحيح".