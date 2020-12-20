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الانتقام المرعب.. قطعت رأس بومة فقُتلت بعد 6 أشهر

انتهت حياتها رميًا بالرصاص أمام منزلها بعد تهديدات

في واقعة مخيفة يعتقد أنها رد انتقامي، قُتلت امرأة بكوروزال في كولومبيا، بعد 6 أشهر على إثارتها الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها فيديو، وهي تقطع رأس بومة.

وقتلت ميليديس ألدانا هيرازو، البالغة من العمر 21 عامًا، رميًا بالرصاص أمام منزلها في حي لويس كارلوس جالان؛ حسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأشار تقرير الشرطة إلى تعرض ميليديس لهجوم مسلح من قِبَل مسلحيْن اثنين، اقتربا منها على دراجة نارية، وفتحا النار عليها، وأصاباها بست رصاصات.

ونُقلت ميليديس للمستشفى عقب الهجوم؛ إلا أنها توفيت متأثرة بجراحها في الصدر والذراع والساق اليسرى؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

ولم تؤكد الشرطة الدوافع وراء اغتيال ميليديس التي خضعت لتحقيق بتهمة إساءة معاملة الحيوانات سابقًا، كما أن لديها سجلًّا إجراميًّا في مجال الاتجار بالمخدرات.

وأثارت ميليديس غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت في يونيو الفائت مقطع فيديو يُظهرها وهي تقتل بومة بوحشية.

وتَلَقّت ميليديس بعد ذلك تهديدات على الإنترنت، وأطلقت وكالة البيئة الكولومبية تحقيقًا في الفيديو الذي وصفته بـ"الجريمة"، متهمة الفتاة بالإساءة إلى الحيوانات.

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الانتقام المرعب.. قطعت رأس بومة فقُتلت بعد 6 أشهر
سبق

في واقعة مخيفة يعتقد أنها رد انتقامي، قُتلت امرأة بكوروزال في كولومبيا، بعد 6 أشهر على إثارتها الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها فيديو، وهي تقطع رأس بومة.

وقتلت ميليديس ألدانا هيرازو، البالغة من العمر 21 عامًا، رميًا بالرصاص أمام منزلها في حي لويس كارلوس جالان؛ حسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأشار تقرير الشرطة إلى تعرض ميليديس لهجوم مسلح من قِبَل مسلحيْن اثنين، اقتربا منها على دراجة نارية، وفتحا النار عليها، وأصاباها بست رصاصات.

ونُقلت ميليديس للمستشفى عقب الهجوم؛ إلا أنها توفيت متأثرة بجراحها في الصدر والذراع والساق اليسرى؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

ولم تؤكد الشرطة الدوافع وراء اغتيال ميليديس التي خضعت لتحقيق بتهمة إساءة معاملة الحيوانات سابقًا، كما أن لديها سجلًّا إجراميًّا في مجال الاتجار بالمخدرات.

وأثارت ميليديس غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت في يونيو الفائت مقطع فيديو يُظهرها وهي تقتل بومة بوحشية.

وتَلَقّت ميليديس بعد ذلك تهديدات على الإنترنت، وأطلقت وكالة البيئة الكولومبية تحقيقًا في الفيديو الذي وصفته بـ"الجريمة"، متهمة الفتاة بالإساءة إلى الحيوانات.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
11:10 AM

الانتقام المرعب.. قطعت رأس بومة فقُتلت بعد 6 أشهر

انتهت حياتها رميًا بالرصاص أمام منزلها بعد تهديدات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في واقعة مخيفة يعتقد أنها رد انتقامي، قُتلت امرأة بكوروزال في كولومبيا، بعد 6 أشهر على إثارتها الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها فيديو، وهي تقطع رأس بومة.

وقتلت ميليديس ألدانا هيرازو، البالغة من العمر 21 عامًا، رميًا بالرصاص أمام منزلها في حي لويس كارلوس جالان؛ حسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأشار تقرير الشرطة إلى تعرض ميليديس لهجوم مسلح من قِبَل مسلحيْن اثنين، اقتربا منها على دراجة نارية، وفتحا النار عليها، وأصاباها بست رصاصات.

ونُقلت ميليديس للمستشفى عقب الهجوم؛ إلا أنها توفيت متأثرة بجراحها في الصدر والذراع والساق اليسرى؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

ولم تؤكد الشرطة الدوافع وراء اغتيال ميليديس التي خضعت لتحقيق بتهمة إساءة معاملة الحيوانات سابقًا، كما أن لديها سجلًّا إجراميًّا في مجال الاتجار بالمخدرات.

وأثارت ميليديس غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت في يونيو الفائت مقطع فيديو يُظهرها وهي تقتل بومة بوحشية.

وتَلَقّت ميليديس بعد ذلك تهديدات على الإنترنت، وأطلقت وكالة البيئة الكولومبية تحقيقًا في الفيديو الذي وصفته بـ"الجريمة"، متهمة الفتاة بالإساءة إلى الحيوانات.

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