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"مركز الحوار الوطني" يدشن فعالية خاصة بالأطفال بمناسبة اليوم الوطني 91

كونهم عنصرًا مهمًّا في بناء المجتمع.. ودشن كتاب "وحدة وطن"

نفّذ مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، فعالية خاصة بالأطفال بمناسبة اليوم الوطني 91، كما دشن خلالها مشروع تأليف كتاب قصص الأطفال بعنوان "وحدة وطن"؛ وذلك مساء يوم السبت 11 صفر 1442هـ الموافق 18 سبتمبر 2021م، بحضور نائب الأمين العام إبراهيم بن زايد العسيري، وعدد من المهتمين والمحكمين لمشروع القصص ونشر كتب الأطفال.

ويأتي تدشين كتاب قصص الأطفال الذي أنتجته إدارة الدارسات والبحوث في المركز، لإبراز وتعزيز المشاركة المجتمعية في نشر رسالة المركز في تعزيز قيم التعايش واللحمة الوطنية والتسامح. كما يأتي ضمن الاهتمام بالنشء الصغير وتعزيز منظومة القيم لديهم وتعريفهم بتاريخ المملكة العريق في اليوم الوطني؛ ليتفاعل الجميع مع ذكرى توحيد البلاد.

وشهدت الفعالية فقرة لقراءة القصص قدّمها الراوي أحمد طابعجي، مع فقرة عرض الأزياء التراثي، وركن التصوير مع الشخصيات، وركن للخط العربي، وركن للرسم وعمل مجسم يحمل شخصيات القصة مع مختصات في تعليم الأطفال بهوية اليوم الوطني.

وأوضح نائب الأمين العام للمركز "العسيري"، أن المركز أوْلى أهمية خاصة للأطفال والشباب؛ كونهم عنصرًا مهمًّا في بناء مجتمع حيوي، وتحقيق مستقبل مشرق للمملكة؛ وهو ما أكدت عليه رؤية المملكة 2030 التي تقوم على الإيمان برأس المال البشري وبشعب المملكة وشبابها وأطفالها على وجه الخصوص؛ لأنهم يمثلون النسبة الأكبر في التعداد السكاني.

وأكد أن المركز أوْلى أهمية كبيرة لإشراك الأطفال في عدد من البرامج والنشاطات التي تساعد على تطوير مهارة الحوار لديهم والبناء الذاتي؛ مما يساعدهم في عرض أفكارهم بشكل سليم، ومنها برنامج جسور حضارية "نحن أبناء كوكب الأرض"، وهو عبارة عن نشاطات ترفيهية تهدف لتعزيز الانتماء لدى الطفل في أجواء مفتوحة تتناسب مع المرحلة العمرية للطفل، وتوعيته بالتمسك بتقاليد وطنه وثقافته، لتحويل مشاعر الولاء للوطن عنده إلى مهارات سلوكية تقوم على العمل الجماعي.

وأضاف أن منها، برنامج مهارات الحوار في الطفولة المبكرة، الذي نفّذته أكاديمية الحوار بالمركز، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة "اليونسكو"؛ لإبراز الدور المهم للبيئة المحيطة بالطفل في تنمية مهارات الحوار، وكذلك الوسائل التعليمية والترفيهية المساعدة في تعزيز مهارات الحوار لدى النشء؛ مما يحفزه على التعامل بشكل إيجابي دون اللجوء للعنف، ويطور ثقته بنفسه وقدرته على التأثير بمحيطه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مركز الحوار الوطني" يدشن فعالية خاصة بالأطفال بمناسبة اليوم الوطني 91
سبق

نفّذ مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، فعالية خاصة بالأطفال بمناسبة اليوم الوطني 91، كما دشن خلالها مشروع تأليف كتاب قصص الأطفال بعنوان "وحدة وطن"؛ وذلك مساء يوم السبت 11 صفر 1442هـ الموافق 18 سبتمبر 2021م، بحضور نائب الأمين العام إبراهيم بن زايد العسيري، وعدد من المهتمين والمحكمين لمشروع القصص ونشر كتب الأطفال.

ويأتي تدشين كتاب قصص الأطفال الذي أنتجته إدارة الدارسات والبحوث في المركز، لإبراز وتعزيز المشاركة المجتمعية في نشر رسالة المركز في تعزيز قيم التعايش واللحمة الوطنية والتسامح. كما يأتي ضمن الاهتمام بالنشء الصغير وتعزيز منظومة القيم لديهم وتعريفهم بتاريخ المملكة العريق في اليوم الوطني؛ ليتفاعل الجميع مع ذكرى توحيد البلاد.

وشهدت الفعالية فقرة لقراءة القصص قدّمها الراوي أحمد طابعجي، مع فقرة عرض الأزياء التراثي، وركن التصوير مع الشخصيات، وركن للخط العربي، وركن للرسم وعمل مجسم يحمل شخصيات القصة مع مختصات في تعليم الأطفال بهوية اليوم الوطني.

وأوضح نائب الأمين العام للمركز "العسيري"، أن المركز أوْلى أهمية خاصة للأطفال والشباب؛ كونهم عنصرًا مهمًّا في بناء مجتمع حيوي، وتحقيق مستقبل مشرق للمملكة؛ وهو ما أكدت عليه رؤية المملكة 2030 التي تقوم على الإيمان برأس المال البشري وبشعب المملكة وشبابها وأطفالها على وجه الخصوص؛ لأنهم يمثلون النسبة الأكبر في التعداد السكاني.

وأكد أن المركز أوْلى أهمية كبيرة لإشراك الأطفال في عدد من البرامج والنشاطات التي تساعد على تطوير مهارة الحوار لديهم والبناء الذاتي؛ مما يساعدهم في عرض أفكارهم بشكل سليم، ومنها برنامج جسور حضارية "نحن أبناء كوكب الأرض"، وهو عبارة عن نشاطات ترفيهية تهدف لتعزيز الانتماء لدى الطفل في أجواء مفتوحة تتناسب مع المرحلة العمرية للطفل، وتوعيته بالتمسك بتقاليد وطنه وثقافته، لتحويل مشاعر الولاء للوطن عنده إلى مهارات سلوكية تقوم على العمل الجماعي.

وأضاف أن منها، برنامج مهارات الحوار في الطفولة المبكرة، الذي نفّذته أكاديمية الحوار بالمركز، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة "اليونسكو"؛ لإبراز الدور المهم للبيئة المحيطة بالطفل في تنمية مهارات الحوار، وكذلك الوسائل التعليمية والترفيهية المساعدة في تعزيز مهارات الحوار لدى النشء؛ مما يحفزه على التعامل بشكل إيجابي دون اللجوء للعنف، ويطور ثقته بنفسه وقدرته على التأثير بمحيطه.

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
06:26 PM

"مركز الحوار الوطني" يدشن فعالية خاصة بالأطفال بمناسبة اليوم الوطني 91

كونهم عنصرًا مهمًّا في بناء المجتمع.. ودشن كتاب "وحدة وطن"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذ مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، فعالية خاصة بالأطفال بمناسبة اليوم الوطني 91، كما دشن خلالها مشروع تأليف كتاب قصص الأطفال بعنوان "وحدة وطن"؛ وذلك مساء يوم السبت 11 صفر 1442هـ الموافق 18 سبتمبر 2021م، بحضور نائب الأمين العام إبراهيم بن زايد العسيري، وعدد من المهتمين والمحكمين لمشروع القصص ونشر كتب الأطفال.

ويأتي تدشين كتاب قصص الأطفال الذي أنتجته إدارة الدارسات والبحوث في المركز، لإبراز وتعزيز المشاركة المجتمعية في نشر رسالة المركز في تعزيز قيم التعايش واللحمة الوطنية والتسامح. كما يأتي ضمن الاهتمام بالنشء الصغير وتعزيز منظومة القيم لديهم وتعريفهم بتاريخ المملكة العريق في اليوم الوطني؛ ليتفاعل الجميع مع ذكرى توحيد البلاد.

وشهدت الفعالية فقرة لقراءة القصص قدّمها الراوي أحمد طابعجي، مع فقرة عرض الأزياء التراثي، وركن التصوير مع الشخصيات، وركن للخط العربي، وركن للرسم وعمل مجسم يحمل شخصيات القصة مع مختصات في تعليم الأطفال بهوية اليوم الوطني.

وأوضح نائب الأمين العام للمركز "العسيري"، أن المركز أوْلى أهمية خاصة للأطفال والشباب؛ كونهم عنصرًا مهمًّا في بناء مجتمع حيوي، وتحقيق مستقبل مشرق للمملكة؛ وهو ما أكدت عليه رؤية المملكة 2030 التي تقوم على الإيمان برأس المال البشري وبشعب المملكة وشبابها وأطفالها على وجه الخصوص؛ لأنهم يمثلون النسبة الأكبر في التعداد السكاني.

وأكد أن المركز أوْلى أهمية كبيرة لإشراك الأطفال في عدد من البرامج والنشاطات التي تساعد على تطوير مهارة الحوار لديهم والبناء الذاتي؛ مما يساعدهم في عرض أفكارهم بشكل سليم، ومنها برنامج جسور حضارية "نحن أبناء كوكب الأرض"، وهو عبارة عن نشاطات ترفيهية تهدف لتعزيز الانتماء لدى الطفل في أجواء مفتوحة تتناسب مع المرحلة العمرية للطفل، وتوعيته بالتمسك بتقاليد وطنه وثقافته، لتحويل مشاعر الولاء للوطن عنده إلى مهارات سلوكية تقوم على العمل الجماعي.

وأضاف أن منها، برنامج مهارات الحوار في الطفولة المبكرة، الذي نفّذته أكاديمية الحوار بالمركز، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة "اليونسكو"؛ لإبراز الدور المهم للبيئة المحيطة بالطفل في تنمية مهارات الحوار، وكذلك الوسائل التعليمية والترفيهية المساعدة في تعزيز مهارات الحوار لدى النشء؛ مما يحفزه على التعامل بشكل إيجابي دون اللجوء للعنف، ويطور ثقته بنفسه وقدرته على التأثير بمحيطه.

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