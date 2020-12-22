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30 يناير 2021 .. الهلال والنصر وجهًا لوجه للظفر بكأس السوبر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن 30 يناير المقبل موعد لإقامة مباراة كأس السوبر التي ستجمع الهلال والنصر على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
ويسعى كل فريق إلى إضافة الكأس إلى خزائنه، حيث يأمل الهلال في إضافة السوبر إلى ثلاثية "آسيا، الدوري، الكأس"، بينما يسعى النصر إلى مصالحة جماهيره بالتتويج على حساب الهلال.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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30 يناير 2021 .. الهلال والنصر وجهًا لوجه للظفر بكأس السوبر
سبق

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن 30 يناير المقبل موعد لإقامة مباراة كأس السوبر التي ستجمع الهلال والنصر على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
ويسعى كل فريق إلى إضافة الكأس إلى خزائنه، حيث يأمل الهلال في إضافة السوبر إلى ثلاثية "آسيا، الدوري، الكأس"، بينما يسعى النصر إلى مصالحة جماهيره بالتتويج على حساب الهلال.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
09:15 PM
اخر تعديل
22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
10:04 PM

30 يناير 2021 .. الهلال والنصر وجهًا لوجه للظفر بكأس السوبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن 30 يناير المقبل موعد لإقامة مباراة كأس السوبر التي ستجمع الهلال والنصر على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
ويسعى كل فريق إلى إضافة الكأس إلى خزائنه، حيث يأمل الهلال في إضافة السوبر إلى ثلاثية "آسيا، الدوري، الكأس"، بينما يسعى النصر إلى مصالحة جماهيره بالتتويج على حساب الهلال.

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