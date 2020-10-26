أصدر قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، جملة من القرارات من بينها حل النقابات والاتحادات المهنية؛ وذلك بعد يوم من سيطرة الجيش على السلطة.
السودان.. بقرار من "البرهان": حل النقابات والاتحادات المهنية
أصدر قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، جملة من القرارات من بينها حل النقابات والاتحادات المهنية؛ وذلك بعد يوم من سيطرة الجيش على السلطة.
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السودان.. بقرار من "البرهان": حل النقابات والاتحادات المهنيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-26
26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
12:44 PM
السودان.. بقرار من "البرهان": حل النقابات والاتحادات المهنية
أصدر قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، جملة من القرارات من بينها حل النقابات والاتحادات المهنية؛ وذلك بعد يوم من سيطرة الجيش على السلطة.
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