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السودان.. بقرار من "البرهان": حل النقابات والاتحادات المهنية

أصدر قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، جملة من القرارات من بينها حل النقابات والاتحادات المهنية؛ وذلك بعد يوم من سيطرة الجيش على السلطة.

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السودان.. بقرار من "البرهان": حل النقابات والاتحادات المهنية
سبق

أصدر قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، جملة من القرارات من بينها حل النقابات والاتحادات المهنية؛ وذلك بعد يوم من سيطرة الجيش على السلطة.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
12:44 PM

السودان.. بقرار من "البرهان": حل النقابات والاتحادات المهنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، جملة من القرارات من بينها حل النقابات والاتحادات المهنية؛ وذلك بعد يوم من سيطرة الجيش على السلطة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,628
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201,250 سيارة ..

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