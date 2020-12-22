النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد 30 عامًا.. الإبل العراقية تشارك بمنافسات "المزاين" بمهرجان الملك عبدالعزيز

"الخزعلي" كان ينتظر على الحدود مصطحبًا معه 10 فرديات بعد فتح منفذ عرعر

لم يكن لمالك الإبل العراقي "ممدوح الخزعلي" أن يسوق قطعان إبله للمشاركة في النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل منذ ثلاثين عامًا مضت لولا إعادة افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي بين العراق والسعودية في نوفمبر الماضي؛ لينعش آمال العراقيين المترقبين لمنافسات "مزاين الإبل"؛ ليأتوا بإبلهم للمشاركة في المهرجان.

وتفصيلاً، عقب افتتاح المنفذ بشهر واحد كان "الخزعلي" يقف على الحدود مصطحبًا معه عشر فرديات من إنتاج مزرعته الخاصة، مؤكدًا أن الجاذبية العالمية للمهرجان دفعته للتقدم للمشاركة، والوصول إلى الصياهد منافسًا، بعدما حل بها العام الماضي زائرًا، وتقدم للمشاركة في منافسات "المزاين" في فئة الفرديات "دق وجل"؛ إذ صحب معه 3 فرديات لون "الصفر"، و3 لون "الوضح"، و1 لون "الشعل"، و1 لون "الشقح"، و1 لون "الحمر"، وفردية جل بلون "الوضح".

ويروي "الخزعلي" تطوُّر علاقته بالمهرجان، من خلال زيارته العام الماضي بدعوة من أخيه مالك الإبل "محمد السبيعي"، الذي أذكى فيه روح الحماسة للاستعداد للمشاركة والقدوم للمملكة، خاصة أن تطابق السلالات، ووحدة البلدين، يدعوان للمشاركة والمنافسة في هذا القطاع. متوجهًا بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ما بذلاه من جهود لتوحيد البلدين، وإعادة فتح المنفذ للتواصل الأخوي، وتوطيد العلاقات التاريخية والاجتماعية وتعزيزها.. مشيدًا بالجهود التي يبذلها رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، الشيخ فهد بن حثلين، التي كان لها الأثر الأكبر في المحافظة على الموروث التاريخي للإبل في الجزيرة العربية، ونقلها إلى العالم أجمع عبر المنظمة الدولية للإبل التي يترأس مجلس إدارتها.

ويؤكد "الخزعلي" أن وصوله للصياهد الجنوبية للدهناء ما هي إلا بداية لتوافد العراقيين -بإذن الله- على هذا المهرجان العالمي، وسيكونون محل عناية اللجان المنظمة للمهرجان باحترافيتها وعنايتها التي سهلت له الدخول، بالتكامل مع إخوتهم في وزارة الداخلية، والجوازات. مضيفًا بأن "متابعة فعاليات المهرجان من العراق، وقدراته التحكيمية الهائلة، عززت من رغبتنا في الوصول إليه بسلالات إبلنا، وتحقيق كل ما يفيد أسواق البلدين من بيع وشراء، وتعزيز للمنقيات".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد 30 عامًا.. الإبل العراقية تشارك بمنافسات "المزاين" بمهرجان الملك عبدالعزيز
سبق

لم يكن لمالك الإبل العراقي "ممدوح الخزعلي" أن يسوق قطعان إبله للمشاركة في النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل منذ ثلاثين عامًا مضت لولا إعادة افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي بين العراق والسعودية في نوفمبر الماضي؛ لينعش آمال العراقيين المترقبين لمنافسات "مزاين الإبل"؛ ليأتوا بإبلهم للمشاركة في المهرجان.

وتفصيلاً، عقب افتتاح المنفذ بشهر واحد كان "الخزعلي" يقف على الحدود مصطحبًا معه عشر فرديات من إنتاج مزرعته الخاصة، مؤكدًا أن الجاذبية العالمية للمهرجان دفعته للتقدم للمشاركة، والوصول إلى الصياهد منافسًا، بعدما حل بها العام الماضي زائرًا، وتقدم للمشاركة في منافسات "المزاين" في فئة الفرديات "دق وجل"؛ إذ صحب معه 3 فرديات لون "الصفر"، و3 لون "الوضح"، و1 لون "الشعل"، و1 لون "الشقح"، و1 لون "الحمر"، وفردية جل بلون "الوضح".

ويروي "الخزعلي" تطوُّر علاقته بالمهرجان، من خلال زيارته العام الماضي بدعوة من أخيه مالك الإبل "محمد السبيعي"، الذي أذكى فيه روح الحماسة للاستعداد للمشاركة والقدوم للمملكة، خاصة أن تطابق السلالات، ووحدة البلدين، يدعوان للمشاركة والمنافسة في هذا القطاع. متوجهًا بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ما بذلاه من جهود لتوحيد البلدين، وإعادة فتح المنفذ للتواصل الأخوي، وتوطيد العلاقات التاريخية والاجتماعية وتعزيزها.. مشيدًا بالجهود التي يبذلها رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، الشيخ فهد بن حثلين، التي كان لها الأثر الأكبر في المحافظة على الموروث التاريخي للإبل في الجزيرة العربية، ونقلها إلى العالم أجمع عبر المنظمة الدولية للإبل التي يترأس مجلس إدارتها.

ويؤكد "الخزعلي" أن وصوله للصياهد الجنوبية للدهناء ما هي إلا بداية لتوافد العراقيين -بإذن الله- على هذا المهرجان العالمي، وسيكونون محل عناية اللجان المنظمة للمهرجان باحترافيتها وعنايتها التي سهلت له الدخول، بالتكامل مع إخوتهم في وزارة الداخلية، والجوازات. مضيفًا بأن "متابعة فعاليات المهرجان من العراق، وقدراته التحكيمية الهائلة، عززت من رغبتنا في الوصول إليه بسلالات إبلنا، وتحقيق كل ما يفيد أسواق البلدين من بيع وشراء، وتعزيز للمنقيات".

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
09:41 PM

بعد 30 عامًا.. الإبل العراقية تشارك بمنافسات "المزاين" بمهرجان الملك عبدالعزيز

"الخزعلي" كان ينتظر على الحدود مصطحبًا معه 10 فرديات بعد فتح منفذ عرعر

A A A
هادي العصيمي - الرياض
3
1,329

لم يكن لمالك الإبل العراقي "ممدوح الخزعلي" أن يسوق قطعان إبله للمشاركة في النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل منذ ثلاثين عامًا مضت لولا إعادة افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي بين العراق والسعودية في نوفمبر الماضي؛ لينعش آمال العراقيين المترقبين لمنافسات "مزاين الإبل"؛ ليأتوا بإبلهم للمشاركة في المهرجان.

وتفصيلاً، عقب افتتاح المنفذ بشهر واحد كان "الخزعلي" يقف على الحدود مصطحبًا معه عشر فرديات من إنتاج مزرعته الخاصة، مؤكدًا أن الجاذبية العالمية للمهرجان دفعته للتقدم للمشاركة، والوصول إلى الصياهد منافسًا، بعدما حل بها العام الماضي زائرًا، وتقدم للمشاركة في منافسات "المزاين" في فئة الفرديات "دق وجل"؛ إذ صحب معه 3 فرديات لون "الصفر"، و3 لون "الوضح"، و1 لون "الشعل"، و1 لون "الشقح"، و1 لون "الحمر"، وفردية جل بلون "الوضح".

ويروي "الخزعلي" تطوُّر علاقته بالمهرجان، من خلال زيارته العام الماضي بدعوة من أخيه مالك الإبل "محمد السبيعي"، الذي أذكى فيه روح الحماسة للاستعداد للمشاركة والقدوم للمملكة، خاصة أن تطابق السلالات، ووحدة البلدين، يدعوان للمشاركة والمنافسة في هذا القطاع. متوجهًا بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ما بذلاه من جهود لتوحيد البلدين، وإعادة فتح المنفذ للتواصل الأخوي، وتوطيد العلاقات التاريخية والاجتماعية وتعزيزها.. مشيدًا بالجهود التي يبذلها رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، الشيخ فهد بن حثلين، التي كان لها الأثر الأكبر في المحافظة على الموروث التاريخي للإبل في الجزيرة العربية، ونقلها إلى العالم أجمع عبر المنظمة الدولية للإبل التي يترأس مجلس إدارتها.

ويؤكد "الخزعلي" أن وصوله للصياهد الجنوبية للدهناء ما هي إلا بداية لتوافد العراقيين -بإذن الله- على هذا المهرجان العالمي، وسيكونون محل عناية اللجان المنظمة للمهرجان باحترافيتها وعنايتها التي سهلت له الدخول، بالتكامل مع إخوتهم في وزارة الداخلية، والجوازات. مضيفًا بأن "متابعة فعاليات المهرجان من العراق، وقدراته التحكيمية الهائلة، عززت من رغبتنا في الوصول إليه بسلالات إبلنا، وتحقيق كل ما يفيد أسواق البلدين من بيع وشراء، وتعزيز للمنقيات".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,773
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,671
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,825
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,234

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة