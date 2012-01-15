"البلوي": أمطار الرياض ستستمر على شكل زخات متفاوتة حتى صباح الغد

درجات الحرارة تنخفض ما بين 5 أو 4 درجات مئوية

قال مدير مركز الأرصاد في الرياض عايض البلوي، إن أمطار الرياض ستستمر على شكل زخات متفاوتة حتى صباح الغد، مضيفًا أننا سنشهد غدًا انخفاضًا في درجات الحرارة مابين 5 أو 4 درجات مئوية.

فيما دعا الدفاع المدني في المدينة المنورة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن تجمع السيول بسبب الحالة المطرية.