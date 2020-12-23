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"آل كريع " مديراً للأحوال المدنية بالأفلاج

صدر قرار وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود بتكليف صالح بخيت عبدالله آل كريع مديراً للأحوال المدنية بمحافظة الأفلاج.

يشار إلى أن "آل كريع" كان يعمل مساعداً لمدير الأحوال المدنية بالأفلاج قبل صدور هذا القرار.

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"آل كريع " مديراً للأحوال المدنية بالأفلاج
سبق

صدر قرار وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود بتكليف صالح بخيت عبدالله آل كريع مديراً للأحوال المدنية بمحافظة الأفلاج.

يشار إلى أن "آل كريع" كان يعمل مساعداً لمدير الأحوال المدنية بالأفلاج قبل صدور هذا القرار.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
10:14 PM

"آل كريع " مديراً للأحوال المدنية بالأفلاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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صدر قرار وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود بتكليف صالح بخيت عبدالله آل كريع مديراً للأحوال المدنية بمحافظة الأفلاج.

يشار إلى أن "آل كريع" كان يعمل مساعداً لمدير الأحوال المدنية بالأفلاج قبل صدور هذا القرار.

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