"آل كريع " مديراً للأحوال المدنية بالأفلاج

صدر قرار وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود بتكليف صالح بخيت عبدالله آل كريع مديراً للأحوال المدنية بمحافظة الأفلاج.
يشار إلى أن "آل كريع" كان يعمل مساعداً لمدير الأحوال المدنية بالأفلاج قبل صدور هذا القرار.
صدر قرار وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود بتكليف صالح بخيت عبدالله آل كريع مديراً للأحوال المدنية بمحافظة الأفلاج.
يشار إلى أن "آل كريع" كان يعمل مساعداً لمدير الأحوال المدنية بالأفلاج قبل صدور هذا القرار.
صدر قرار وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود بتكليف صالح بخيت عبدالله آل كريع مديراً للأحوال المدنية بمحافظة الأفلاج.
يشار إلى أن "آل كريع" كان يعمل مساعداً لمدير الأحوال المدنية بالأفلاج قبل صدور هذا القرار.
صدر قرار وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود بتكليف صالح بخيت عبدالله آل كريع مديراً للأحوال المدنية بمحافظة الأفلاج.
يشار إلى أن "آل كريع" كان يعمل مساعداً لمدير الأحوال المدنية بالأفلاج قبل صدور هذا القرار.