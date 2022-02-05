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"الفيصل" يجتمع برئيس الاتحاد الدولي للتزلج.. ويتابع تحضيرات فائق عابدي

ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين

اجتمع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية برئيس الاتحاد الدولي للتزلج السيد يوهان إيلياسش في القرية الأولمبية بـ"يانجين" التي تحتضن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين 2022 .

وتم خلال الاجتماع بحث سبل تطوير هذه الرياضة في المملكة، وحضر الاجتماع نائب الرئيس الأمير فهد بن جلوي.

وكان "الفيصل" قد التقى اليوم باللاعب فائق عابدي وتابع استعداداته لخوض منافسات "التزلج على المنحدرات الجبلية العملاقة" يوم 13 فبراير المقبل، وذلك في المركز الوطني للتزلج الألبي في "يانجين" شمال بكين ضمن دورة الآلعاب الأولمبية الشتوية بكين2022 .

يانجين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز التركي رئيس الاتحاد الدولي للتزلج يوهان ايلياسش التزلج

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفيصل" يجتمع برئيس الاتحاد الدولي للتزلج.. ويتابع تحضيرات فائق عابدي
سبق

اجتمع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية برئيس الاتحاد الدولي للتزلج السيد يوهان إيلياسش في القرية الأولمبية بـ"يانجين" التي تحتضن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين 2022 .

وتم خلال الاجتماع بحث سبل تطوير هذه الرياضة في المملكة، وحضر الاجتماع نائب الرئيس الأمير فهد بن جلوي.

وكان "الفيصل" قد التقى اليوم باللاعب فائق عابدي وتابع استعداداته لخوض منافسات "التزلج على المنحدرات الجبلية العملاقة" يوم 13 فبراير المقبل، وذلك في المركز الوطني للتزلج الألبي في "يانجين" شمال بكين ضمن دورة الآلعاب الأولمبية الشتوية بكين2022 .

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
08:26 PM

"الفيصل" يجتمع برئيس الاتحاد الدولي للتزلج.. ويتابع تحضيرات فائق عابدي

ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اجتمع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية برئيس الاتحاد الدولي للتزلج السيد يوهان إيلياسش في القرية الأولمبية بـ"يانجين" التي تحتضن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين 2022 .

وتم خلال الاجتماع بحث سبل تطوير هذه الرياضة في المملكة، وحضر الاجتماع نائب الرئيس الأمير فهد بن جلوي.

وكان "الفيصل" قد التقى اليوم باللاعب فائق عابدي وتابع استعداداته لخوض منافسات "التزلج على المنحدرات الجبلية العملاقة" يوم 13 فبراير المقبل، وذلك في المركز الوطني للتزلج الألبي في "يانجين" شمال بكين ضمن دورة الآلعاب الأولمبية الشتوية بكين2022 .

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,243
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