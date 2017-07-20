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"الأرصاد" تنبّه العاصمة المقدّسة .. أمطار رعدية وتدنٍّ في الرؤية

مصحوبة برياح سطحية .. تشمل محافظات عدة وتستمر حتى الـ 9 مساءً

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية مع تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة مكة المكرّمة.

وتشمل الحالة: العاصمة المقدّسة، الطائف، أضم، بحرة، ميسان، وتبدأ الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السبت، وتنتهي الساعة 9 مساء اليوم.

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"الأرصاد" تنبّه العاصمة المقدّسة .. أمطار رعدية وتدنٍّ في الرؤية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية مع تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة مكة المكرّمة.

وتشمل الحالة: العاصمة المقدّسة، الطائف، أضم، بحرة، ميسان، وتبدأ الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السبت، وتنتهي الساعة 9 مساء اليوم.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
01:12 PM

"الأرصاد" تنبّه العاصمة المقدّسة .. أمطار رعدية وتدنٍّ في الرؤية

مصحوبة برياح سطحية .. تشمل محافظات عدة وتستمر حتى الـ 9 مساءً

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
6,890

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية مع تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة مكة المكرّمة.

وتشمل الحالة: العاصمة المقدّسة، الطائف، أضم، بحرة، ميسان، وتبدأ الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السبت، وتنتهي الساعة 9 مساء اليوم.

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10 مليارات ..

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200 مليون

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