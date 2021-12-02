النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مايكروسوفت تختبر طرقًا جديدة لتحسين أداء "ويندوز 11"

تسعى لتحسين أداء قائمة "ابدأ" لتعرض المزيد من التطبيقات

كشفت تقارير صحفية عالمية عن بدء شركة "مايكروسوفت" الأمريكية اختبار طرق جديدة لتحسين أداء نظام تشغيلها الأحدث "ويندوز 11".

وتسعى مايكروسوفت من خلال تلك الطرق الجديدة، لتحسين أداء قائمة "ابدأ" في ويندوز 11، لتعرض المزيد من التطبيقات المثبتة، أو المزيد من التطبيقات والملفات الموصى بها، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

وسيعيد ويندوز 11 أيضًا التاريخ والساعة إلى شريط المهام على شاشات عرض إضافية.

وسيسهل أيضًا إصدار ويندوز 11 الجديد، استخدام متصفح الويب "إيدج" أثناء استخدام قارئ الشاشة المدمج "ناريتور".

وستضيف مايكروسوفت أيضًا المزيد من الخيارات تنتقل من لوحة التحكم القديمة إلى تطبيق الإعدادات الأنظف.

ويتضمن ذلك إعدادات المشاركة المتقدمة، مثل اكتشاف الشبكة ومشاركة الملفات أو الطابعة.

وسترى أيضًا المزيد من التفاصيل حول الطابعات والماسحات الضوئية داخل تطبيق الإعدادات.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
مايكروسوفت تختبر طرقًا جديدة لتحسين أداء "ويندوز 11"
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية عن بدء شركة "مايكروسوفت" الأمريكية اختبار طرق جديدة لتحسين أداء نظام تشغيلها الأحدث "ويندوز 11".

وتسعى مايكروسوفت من خلال تلك الطرق الجديدة، لتحسين أداء قائمة "ابدأ" في ويندوز 11، لتعرض المزيد من التطبيقات المثبتة، أو المزيد من التطبيقات والملفات الموصى بها، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

وسيعيد ويندوز 11 أيضًا التاريخ والساعة إلى شريط المهام على شاشات عرض إضافية.

وسيسهل أيضًا إصدار ويندوز 11 الجديد، استخدام متصفح الويب "إيدج" أثناء استخدام قارئ الشاشة المدمج "ناريتور".

وستضيف مايكروسوفت أيضًا المزيد من الخيارات تنتقل من لوحة التحكم القديمة إلى تطبيق الإعدادات الأنظف.

ويتضمن ذلك إعدادات المشاركة المتقدمة، مثل اكتشاف الشبكة ومشاركة الملفات أو الطابعة.

وسترى أيضًا المزيد من التفاصيل حول الطابعات والماسحات الضوئية داخل تطبيق الإعدادات.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
10:32 AM

مايكروسوفت تختبر طرقًا جديدة لتحسين أداء "ويندوز 11"

تسعى لتحسين أداء قائمة "ابدأ" لتعرض المزيد من التطبيقات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
0
221

كشفت تقارير صحفية عالمية عن بدء شركة "مايكروسوفت" الأمريكية اختبار طرق جديدة لتحسين أداء نظام تشغيلها الأحدث "ويندوز 11".

وتسعى مايكروسوفت من خلال تلك الطرق الجديدة، لتحسين أداء قائمة "ابدأ" في ويندوز 11، لتعرض المزيد من التطبيقات المثبتة، أو المزيد من التطبيقات والملفات الموصى بها، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

وسيعيد ويندوز 11 أيضًا التاريخ والساعة إلى شريط المهام على شاشات عرض إضافية.

وسيسهل أيضًا إصدار ويندوز 11 الجديد، استخدام متصفح الويب "إيدج" أثناء استخدام قارئ الشاشة المدمج "ناريتور".

وستضيف مايكروسوفت أيضًا المزيد من الخيارات تنتقل من لوحة التحكم القديمة إلى تطبيق الإعدادات الأنظف.

ويتضمن ذلك إعدادات المشاركة المتقدمة، مثل اكتشاف الشبكة ومشاركة الملفات أو الطابعة.

وسترى أيضًا المزيد من التفاصيل حول الطابعات والماسحات الضوئية داخل تطبيق الإعدادات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,073
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,482
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,291
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,325

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة