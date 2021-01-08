نائب الرئيس اليمني: ميليشيا الحوثي ماضية في تنفيذ مخططات طهران

طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة ممارستها وإجرامها بحق اليمنيين

اتهم نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، ميليشيا الحوثي الانقلابية، بالمُضي في تنفيذ مخططات داعميها الإيرانيين.



وشدَّد الفريق محسن، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على ضرورة وقف جرائم الميليشيا، وإنهاء ممارساتها بحق المدنيين الأبرياء.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه بمحافظ تعز نبيل شمسان؛ للاطلاع على الحملة العسكرية التي تشنها الميليشيا الحوثية على قرى الحيمة في تعز، وحصارها وقصفها منازل الأهالي ومزارعهم بالصواريخ والمدفعية، وترويع الآمنين، واختطاف العشرات من الأبرياء.



وقال نائب الرئيس اليمني إن هذا السلوك الحوثي الإجرامي يفضح مزاعم الميليشيات الحوثية، ويكشف حقدها على اليمن واليمنيين، وإصرارها على سفك الدماء، والمضي بمخططات داعميها الإيرانيين، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.



وطالب الفريق محسن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هذه الممارسات، وممارسة ضغوط على الميليشيا الانقلابية لوقف إجرامها بحق اليمنيين.