"الصليهم" ينعش تدريب النصر قبل موقعة أبها في الدوري

شهدت تمارين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الاثنين عودة اللاعب عبدالمجيد الصليهم للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

من جانب آخر، سعى مدرب الفريق المؤقت البرازيلي "سيزار" إلى تكثيف الشق اللياقي، ثم فرض عددًا من الجُمل التكتيكية.

ويواجه النصر نظيره أبها الخميس المقبل في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويسعى الأصفر لخطف النقاط الثلاث من أجل تخطي المركز السادس، ورفع رصيده النقطي إلى 12.