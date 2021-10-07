أعلنت قيادة قوات الدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخاً باليستياً وطائرة مسيرة تجاه خميس مشيط.
"التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ومسيرة تجاه خميس مشيط
أعلنت قيادة قوات الدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخاً باليستياً وطائرة مسيرة تجاه خميس مشيط.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة صاروخ باليستي
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"التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ومسيرة تجاه خميس مشيطصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-07
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
09:03 PM
اخر تعديل
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
10:32 PM
"التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ومسيرة تجاه خميس مشيط
أعلنت قيادة قوات الدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخاً باليستياً وطائرة مسيرة تجاه خميس مشيط.
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