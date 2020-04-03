نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار)، وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

تنبيه الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة نجران وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-03 نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار)، وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441 02:18 PM

تنبيه الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة نجران تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً





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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار)، وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.