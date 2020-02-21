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بعد 6 أشهر من إيقافها.. حسابات "مستشفيات مكة" تعود للعمل بهذا التوجيه

بدأت بنشر فعالياتها وأنشطتها والتوعية الصحية والرد على الاستفسارات

عادت حسابات مستشفيات العاصمة المقدسة، على مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها "تويتر"، إلى العمل بعد إيقافٍ استمرّ قرابة الـ6 أشهر؛ وذلك بعد أن أوقفتها الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة مطلع العام الهجري الحالي.

وعَلِمت "سبق" أن عودة حسابات مستشفيات العاصمة المقدسة على موقع "تويتر"، جاء بتوجيه من إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة، بعد أن انضمَّت تلك المستشفيات إلى التجمع الصحي.

وبدأت حسابات المستشفيات بنشر فعالياتها ونشر الأنشطة وتوعيتها الصحية والرد على استفسارات المراجعين.

وكانت "الشؤون الصحية" بمنطقة مكة المكرمة، قد أوقفت حسابات مستشفيات العاصمة المقدسة، على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بهدف توحيد الجهود الإعلامية.

وقالت المستشفيات عبر حساباتها الرسمية على "تويتر" في تغريدة اعتذار للمتابعين مطلع العام الهجري الحالي: إنه تم إيقاف حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، في أواخر شهر ذي الحجة الماضي من العام الماضي، بناءً على التوجيهات الصادرة من مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة؛ على أن يكون الحساب الرسمي لـ"صحة مكة" هو الحساب الموحد من أجل توحيد الجهود الإعلامية، ورفع الوعي الصحي، قبل أن تعود للواجهة والعمل من جديد بتوجيه من إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية.

حسابات مستشفيات العاصمة المقدسة مكة المكرمة الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد 6 أشهر من إيقافها.. حسابات "مستشفيات مكة" تعود للعمل بهذا التوجيه
سبق

عادت حسابات مستشفيات العاصمة المقدسة، على مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها "تويتر"، إلى العمل بعد إيقافٍ استمرّ قرابة الـ6 أشهر؛ وذلك بعد أن أوقفتها الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة مطلع العام الهجري الحالي.

وعَلِمت "سبق" أن عودة حسابات مستشفيات العاصمة المقدسة على موقع "تويتر"، جاء بتوجيه من إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة، بعد أن انضمَّت تلك المستشفيات إلى التجمع الصحي.

وبدأت حسابات المستشفيات بنشر فعالياتها ونشر الأنشطة وتوعيتها الصحية والرد على استفسارات المراجعين.

وكانت "الشؤون الصحية" بمنطقة مكة المكرمة، قد أوقفت حسابات مستشفيات العاصمة المقدسة، على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بهدف توحيد الجهود الإعلامية.

وقالت المستشفيات عبر حساباتها الرسمية على "تويتر" في تغريدة اعتذار للمتابعين مطلع العام الهجري الحالي: إنه تم إيقاف حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، في أواخر شهر ذي الحجة الماضي من العام الماضي، بناءً على التوجيهات الصادرة من مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة؛ على أن يكون الحساب الرسمي لـ"صحة مكة" هو الحساب الموحد من أجل توحيد الجهود الإعلامية، ورفع الوعي الصحي، قبل أن تعود للواجهة والعمل من جديد بتوجيه من إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية.

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
04:48 PM

بعد 6 أشهر من إيقافها.. حسابات "مستشفيات مكة" تعود للعمل بهذا التوجيه

بدأت بنشر فعالياتها وأنشطتها والتوعية الصحية والرد على الاستفسارات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,952

عادت حسابات مستشفيات العاصمة المقدسة، على مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها "تويتر"، إلى العمل بعد إيقافٍ استمرّ قرابة الـ6 أشهر؛ وذلك بعد أن أوقفتها الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة مطلع العام الهجري الحالي.

وعَلِمت "سبق" أن عودة حسابات مستشفيات العاصمة المقدسة على موقع "تويتر"، جاء بتوجيه من إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة، بعد أن انضمَّت تلك المستشفيات إلى التجمع الصحي.

وبدأت حسابات المستشفيات بنشر فعالياتها ونشر الأنشطة وتوعيتها الصحية والرد على استفسارات المراجعين.

وكانت "الشؤون الصحية" بمنطقة مكة المكرمة، قد أوقفت حسابات مستشفيات العاصمة المقدسة، على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بهدف توحيد الجهود الإعلامية.

وقالت المستشفيات عبر حساباتها الرسمية على "تويتر" في تغريدة اعتذار للمتابعين مطلع العام الهجري الحالي: إنه تم إيقاف حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، في أواخر شهر ذي الحجة الماضي من العام الماضي، بناءً على التوجيهات الصادرة من مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة؛ على أن يكون الحساب الرسمي لـ"صحة مكة" هو الحساب الموحد من أجل توحيد الجهود الإعلامية، ورفع الوعي الصحي، قبل أن تعود للواجهة والعمل من جديد بتوجيه من إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية.

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