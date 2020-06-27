النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لمدة 60 يوماً.. العدالة يبدأ مشروع تطوير ملاعبه الخارجية

شرع نادي العدالة بمحافظة الأحساء اليوم تنفيذ مشروع تغيير جميع الملاعب الخارجية للألعاب المختلفة، حيث أزالت شركة وطنية كبرى متخصصة الملاعب القديمة للبدء في تنفيذ مشروع تطويرها الذي يستمر لمدة 60 يومًا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي المهندس عبدالعزيز المضحي أن هذا المشروع يشمل تطوير ملاعب كرة اليد والسلة والطائرة والتنس الأرضي، وملعب العشب الصناعي للفئات السنية لكرة القدم، إضافة إلى مرافق متكاملة لكل ملعب، مؤكداً أن هذه الملاعب ستكون على مستوى عالٍ وبطراز حديث ومكتملة المرافق ليعود نفعها على اللاعبين.

العدالة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
لمدة 60 يوماً.. العدالة يبدأ مشروع تطوير ملاعبه الخارجية
سبق

شرع نادي العدالة بمحافظة الأحساء اليوم تنفيذ مشروع تغيير جميع الملاعب الخارجية للألعاب المختلفة، حيث أزالت شركة وطنية كبرى متخصصة الملاعب القديمة للبدء في تنفيذ مشروع تطويرها الذي يستمر لمدة 60 يومًا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي المهندس عبدالعزيز المضحي أن هذا المشروع يشمل تطوير ملاعب كرة اليد والسلة والطائرة والتنس الأرضي، وملعب العشب الصناعي للفئات السنية لكرة القدم، إضافة إلى مرافق متكاملة لكل ملعب، مؤكداً أن هذه الملاعب ستكون على مستوى عالٍ وبطراز حديث ومكتملة المرافق ليعود نفعها على اللاعبين.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
05:11 PM
اخر تعديل
27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
08:50 PM

لمدة 60 يوماً.. العدالة يبدأ مشروع تطوير ملاعبه الخارجية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
198

شرع نادي العدالة بمحافظة الأحساء اليوم تنفيذ مشروع تغيير جميع الملاعب الخارجية للألعاب المختلفة، حيث أزالت شركة وطنية كبرى متخصصة الملاعب القديمة للبدء في تنفيذ مشروع تطويرها الذي يستمر لمدة 60 يومًا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي المهندس عبدالعزيز المضحي أن هذا المشروع يشمل تطوير ملاعب كرة اليد والسلة والطائرة والتنس الأرضي، وملعب العشب الصناعي للفئات السنية لكرة القدم، إضافة إلى مرافق متكاملة لكل ملعب، مؤكداً أن هذه الملاعب ستكون على مستوى عالٍ وبطراز حديث ومكتملة المرافق ليعود نفعها على اللاعبين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,435
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,425
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,261
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,594

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة