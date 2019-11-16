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حادث مروع يودي بحياة قائدة مركبة وشقيقتها في جازان

وقع على الطريق بين "أبوعريش" و"صبيا"

شهد الطريق الرابط بين محافظتي أبوعريش وصبيا، حادثاً شنيعاً فجر اليوم، أسفر عن وفاة قائدة المركبة ومرافقتها، وإصابة قائد المركبة الأخرى.

وفي التفاصيل، باشرت الفرق الإسعافية حادثاً مرورياً شنيعاً وقع بين مركبين من نوع "لكزس" و"اسيزو"، علي طريق أبوعريش- صبيا، بالقرب من مفرق "حاكمة"، مما أسفر عن وفاة سيدة وشقيقتها المرافقة لها على الفور، وإصابة قائد المركبة، الذي تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

جازان أبو عريش صبيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حادث مروع يودي بحياة قائدة مركبة وشقيقتها في جازان
سبق

شهد الطريق الرابط بين محافظتي أبوعريش وصبيا، حادثاً شنيعاً فجر اليوم، أسفر عن وفاة قائدة المركبة ومرافقتها، وإصابة قائد المركبة الأخرى.

وفي التفاصيل، باشرت الفرق الإسعافية حادثاً مرورياً شنيعاً وقع بين مركبين من نوع "لكزس" و"اسيزو"، علي طريق أبوعريش- صبيا، بالقرب من مفرق "حاكمة"، مما أسفر عن وفاة سيدة وشقيقتها المرافقة لها على الفور، وإصابة قائد المركبة، الذي تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
06:26 PM

حادث مروع يودي بحياة قائدة مركبة وشقيقتها في جازان

وقع على الطريق بين "أبوعريش" و"صبيا"

A A A
فهد كاملي - جازان
14
16,703

شهد الطريق الرابط بين محافظتي أبوعريش وصبيا، حادثاً شنيعاً فجر اليوم، أسفر عن وفاة قائدة المركبة ومرافقتها، وإصابة قائد المركبة الأخرى.

وفي التفاصيل، باشرت الفرق الإسعافية حادثاً مرورياً شنيعاً وقع بين مركبين من نوع "لكزس" و"اسيزو"، علي طريق أبوعريش- صبيا، بالقرب من مفرق "حاكمة"، مما أسفر عن وفاة سيدة وشقيقتها المرافقة لها على الفور، وإصابة قائد المركبة، الذي تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

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