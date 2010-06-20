الأهلي المصري يقترب من بلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا

بعد تجاوز الترجي التونسي بهدف وحيد

اقترب فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم، من بلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه (1-0) على مضيفه الترجي التونسي في ذهاب قبل النهائي على ملعب رادس، السبت.



وسجل محمد شريف هدف الأهلي والمباراة الوحيد في الدقيقة 67.



وبات الأهلي حامل اللقب بحاجة إلى الفوز أو التعادل، بأي نتيجة في مباراة العودة في القاهرة، السبت المقبل ليتأهل إلى المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي.