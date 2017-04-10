الأمن العام: سريان السماح للعاملين في منافذ البيع والخدمات المستثناة سابقاً أثناء منع التجوّل

"الشويرخ": أهمية الالتزام بأن يكون الخروج للأنشطة المستثناة "في أضيق نطاق"

صرّح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ؛ بأنه إلحاقاً لبيان وزارة الداخلية المعلن بتاريخ 14 / 8 / 1441هـ، بشأن الحرص على استدامة حصول المواطنين والمقيمين على احتياجاتهم ووصولهم إلى المتطلبات الخدمية، باستمرار سريان السماح للعاملين في منافذ البيع والخدمات المستثناة سابقاً في أثناء منع التجوّل، ومنها: (المواد الغذائية، الصيدليات، محطات الوقود ومراكز الصيانة وإصلاح المركبات وخدمة الإطارات فيها، مغاسل الملابس، الصيانة المنزلية، ومحال بيع الغاز)، بالعمل حسب الأوقات المحدّدة في جميع مناطق المملكة التي تطبق منع التجوّل الكامل.

كما أكّد متحدث الأمن العام، سريان السماح للعاملين في المنشآت التجارية المستثناة من القطاع الخاص في حال منع التجوّل الكامل أو الجزئي للذهاب والعودة من مقار عملهم في جميع مناطق المملكة، بشرط الحصول على مشهد لمَن يتطلب حضورهم من موظفيها إلى مقار عملهم فقط، حسب القرارات الصادرة سابقاً؛ لضمان عدم تعطل أعمالهم.

وجدّد العميد الشويرخ؛ التأكيد على أهمية الالتزام بأن يكون الخروج للأنشطة المستثناة -في أضيق نطاق-؛ مهيباً بمراعاة ذلك لسلامة صحة الجميع.