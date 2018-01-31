النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أخيراً.. "فريق الصحة العالمية" يدخل بؤرة "كورونا" الأولى بالصين

في ثالث زيارة ميدانية تليها المعامل وأسواق ومستشفيات في "ووهان"

توجّه فريق خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إلى سوق ووهان؛ إحدى البؤر الأولى لانتشار فيروس كورونا في الصين.

ووفقاً لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، زار فريق من منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، سوقاً لتوزيع الأغذية بمدينة ووهان الصينية؛ للبحث في أصل فيروس كورونا.

وشُوهد أعضاء الفريق وهم يسيرون في أقسام من أحد أكبر الأسواق في ووهان، محاطين بعددٍ كبيرٍ من المسؤولين الصينيين.

ويعد هذا اليوم، هو اليوم الثالث للزيارات الميدانية للفريق بعد خروجه من الحجر الصحي الخميس الماضي، حيث زاروا المستشفيات ومعرضاً لإحياء ذكرى الجهود المبكرة لمكافحة تفشي كورونا في ووهان، والذي تم فرض إغلاق بها لمدة 76 يوماً بعد انتشار "كوفيد-19".

ويستعد الفريق لزيارة المعامل ومزيدٍ من الأسواق والمستشفيات خلال أسبوعين في ووهان، للبحث في أصول كورونا.

منظمة الصحة العالمية

الرئيسية/ محطات

اعلان
أخيراً.. "فريق الصحة العالمية" يدخل بؤرة "كورونا" الأولى بالصين
سبق

توجّه فريق خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إلى سوق ووهان؛ إحدى البؤر الأولى لانتشار فيروس كورونا في الصين.

ووفقاً لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، زار فريق من منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، سوقاً لتوزيع الأغذية بمدينة ووهان الصينية؛ للبحث في أصل فيروس كورونا.

وشُوهد أعضاء الفريق وهم يسيرون في أقسام من أحد أكبر الأسواق في ووهان، محاطين بعددٍ كبيرٍ من المسؤولين الصينيين.

ويعد هذا اليوم، هو اليوم الثالث للزيارات الميدانية للفريق بعد خروجه من الحجر الصحي الخميس الماضي، حيث زاروا المستشفيات ومعرضاً لإحياء ذكرى الجهود المبكرة لمكافحة تفشي كورونا في ووهان، والذي تم فرض إغلاق بها لمدة 76 يوماً بعد انتشار "كوفيد-19".

ويستعد الفريق لزيارة المعامل ومزيدٍ من الأسواق والمستشفيات خلال أسبوعين في ووهان، للبحث في أصول كورونا.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
10:51 AM

أخيراً.. "فريق الصحة العالمية" يدخل بؤرة "كورونا" الأولى بالصين

في ثالث زيارة ميدانية تليها المعامل وأسواق ومستشفيات في "ووهان"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,514

توجّه فريق خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إلى سوق ووهان؛ إحدى البؤر الأولى لانتشار فيروس كورونا في الصين.

ووفقاً لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، زار فريق من منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، سوقاً لتوزيع الأغذية بمدينة ووهان الصينية؛ للبحث في أصل فيروس كورونا.

وشُوهد أعضاء الفريق وهم يسيرون في أقسام من أحد أكبر الأسواق في ووهان، محاطين بعددٍ كبيرٍ من المسؤولين الصينيين.

ويعد هذا اليوم، هو اليوم الثالث للزيارات الميدانية للفريق بعد خروجه من الحجر الصحي الخميس الماضي، حيث زاروا المستشفيات ومعرضاً لإحياء ذكرى الجهود المبكرة لمكافحة تفشي كورونا في ووهان، والذي تم فرض إغلاق بها لمدة 76 يوماً بعد انتشار "كوفيد-19".

ويستعد الفريق لزيارة المعامل ومزيدٍ من الأسواق والمستشفيات خلال أسبوعين في ووهان، للبحث في أصول كورونا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,676
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,219
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,180
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,074

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة