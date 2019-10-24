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"الإقامة المميزة": الدفع المقدم 100 ألف ريال للسنة الواحدة

المتقدم يحصل على تخفيض نسبته 2% بصورة تراكمية

حدد مركز الإقامة المميزة المقابل المالي في حال الدفع المقدم، بحيث يبلغ 100 ألف ريال إذا كانت مدة الإقامة المحددة المدة سنة واحدة.

وقال المركز: يحصل المتقدم على تخفيض 2% بصورة تراكمية عند دفعه مقدماً أكثر من سنة واحدة، ففي السنة الثانية يصل المبلغ إلى 198.039 ريالاً، وفي السنة الثالثة يصل إلى 294.154 ريالاً، وفي السنة الرابعة يصل إلى 388.388 ريالاً ثم في الخامسة يصل إلى 480.773 ريالاً.

يذكر أن الإقامة المميزة غير محددة المدة هي إقامة غير محددة المدة في المملكة العربية السعودية وفق نظام الإقامة المميزة، ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 800.000 ريال سعودي لمرة واحدة.

أما الإقامة محددة المدة فهي إقامة لسنة واحدة (قابلة للتجديد) في المملكة العربية السعودية وفق نظام الإقامة المميزة، ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 100.000 ريال سعودي في السنة الواحدة.

الإقامة المميزة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإقامة المميزة": الدفع المقدم 100 ألف ريال للسنة الواحدة
سبق

حدد مركز الإقامة المميزة المقابل المالي في حال الدفع المقدم، بحيث يبلغ 100 ألف ريال إذا كانت مدة الإقامة المحددة المدة سنة واحدة.

وقال المركز: يحصل المتقدم على تخفيض 2% بصورة تراكمية عند دفعه مقدماً أكثر من سنة واحدة، ففي السنة الثانية يصل المبلغ إلى 198.039 ريالاً، وفي السنة الثالثة يصل إلى 294.154 ريالاً، وفي السنة الرابعة يصل إلى 388.388 ريالاً ثم في الخامسة يصل إلى 480.773 ريالاً.

يذكر أن الإقامة المميزة غير محددة المدة هي إقامة غير محددة المدة في المملكة العربية السعودية وفق نظام الإقامة المميزة، ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 800.000 ريال سعودي لمرة واحدة.

أما الإقامة محددة المدة فهي إقامة لسنة واحدة (قابلة للتجديد) في المملكة العربية السعودية وفق نظام الإقامة المميزة، ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 100.000 ريال سعودي في السنة الواحدة.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
02:53 PM

"الإقامة المميزة": الدفع المقدم 100 ألف ريال للسنة الواحدة

المتقدم يحصل على تخفيض نسبته 2% بصورة تراكمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حدد مركز الإقامة المميزة المقابل المالي في حال الدفع المقدم، بحيث يبلغ 100 ألف ريال إذا كانت مدة الإقامة المحددة المدة سنة واحدة.

وقال المركز: يحصل المتقدم على تخفيض 2% بصورة تراكمية عند دفعه مقدماً أكثر من سنة واحدة، ففي السنة الثانية يصل المبلغ إلى 198.039 ريالاً، وفي السنة الثالثة يصل إلى 294.154 ريالاً، وفي السنة الرابعة يصل إلى 388.388 ريالاً ثم في الخامسة يصل إلى 480.773 ريالاً.

يذكر أن الإقامة المميزة غير محددة المدة هي إقامة غير محددة المدة في المملكة العربية السعودية وفق نظام الإقامة المميزة، ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 800.000 ريال سعودي لمرة واحدة.

أما الإقامة محددة المدة فهي إقامة لسنة واحدة (قابلة للتجديد) في المملكة العربية السعودية وفق نظام الإقامة المميزة، ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 100.000 ريال سعودي في السنة الواحدة.

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