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"فيصل بن بندر" يستقبل رئيس المجلس البلدي بأمانة الرياض

جرى استعراض الخطة التشغيلية لعام 2018 وأدوار المجلس وأهدافه

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم, رئيس المجلس البلدي بأمانة المنطقة خالد بن عبدالرحمن العريدي, وعدداً من أعضاء المجلس.

وتم خلال الاستقبال استعراض الخطة التشغيلية لأمانة منطقة الرياض في عام 2018 , بالإضافة إلى مناقشة أدوار المجلس وأهدافه.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية المكلف سعود العريفي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيصل بن بندر" يستقبل رئيس المجلس البلدي بأمانة الرياض
سبق

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم, رئيس المجلس البلدي بأمانة المنطقة خالد بن عبدالرحمن العريدي, وعدداً من أعضاء المجلس.

وتم خلال الاستقبال استعراض الخطة التشغيلية لأمانة منطقة الرياض في عام 2018 , بالإضافة إلى مناقشة أدوار المجلس وأهدافه.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية المكلف سعود العريفي.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
06:34 PM

"فيصل بن بندر" يستقبل رئيس المجلس البلدي بأمانة الرياض

جرى استعراض الخطة التشغيلية لعام 2018 وأدوار المجلس وأهدافه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم, رئيس المجلس البلدي بأمانة المنطقة خالد بن عبدالرحمن العريدي, وعدداً من أعضاء المجلس.

وتم خلال الاستقبال استعراض الخطة التشغيلية لأمانة منطقة الرياض في عام 2018 , بالإضافة إلى مناقشة أدوار المجلس وأهدافه.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية المكلف سعود العريفي.

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