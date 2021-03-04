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"الصحة": تسجيل 375 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 336 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمير الرياض يوجّه بتدشين مركز لقاحات في المجمع الإداري بقصر الحكم

في إطار العمل على تقديم اللقاح لمنسوبي إمارة المنطقة والأمانة والشرطة

وجّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بتدشين مركز لقاحات كورونا في الإمارة، بالتعاون مع الشؤون الصحية في المنطقة؛ لتقديم اللقاح لمنسوبي إمارة المنطقة، والأمانة والشرطة في المجمع الإداري بقصر الحكم.

وتم تجهيز المركز بجميع الخدمات الأساسية، وبطريقة تسمح باستقبال المستفيدين بشكل منظم، وبما يتماشى مع الاحترازات والتدابير والوقائية.

أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يوجّه بتدشين مركز لقاحات في المجمع الإداري بقصر الحكم
سبق

وجّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بتدشين مركز لقاحات كورونا في الإمارة، بالتعاون مع الشؤون الصحية في المنطقة؛ لتقديم اللقاح لمنسوبي إمارة المنطقة، والأمانة والشرطة في المجمع الإداري بقصر الحكم.

وتم تجهيز المركز بجميع الخدمات الأساسية، وبطريقة تسمح باستقبال المستفيدين بشكل منظم، وبما يتماشى مع الاحترازات والتدابير والوقائية.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
03:20 PM

أمير الرياض يوجّه بتدشين مركز لقاحات في المجمع الإداري بقصر الحكم

في إطار العمل على تقديم اللقاح لمنسوبي إمارة المنطقة والأمانة والشرطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وجّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بتدشين مركز لقاحات كورونا في الإمارة، بالتعاون مع الشؤون الصحية في المنطقة؛ لتقديم اللقاح لمنسوبي إمارة المنطقة، والأمانة والشرطة في المجمع الإداري بقصر الحكم.

وتم تجهيز المركز بجميع الخدمات الأساسية، وبطريقة تسمح باستقبال المستفيدين بشكل منظم، وبما يتماشى مع الاحترازات والتدابير والوقائية.

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