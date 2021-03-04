أمير الرياض يوجّه بتدشين مركز لقاحات في المجمع الإداري بقصر الحكم
في إطار العمل على تقديم اللقاح لمنسوبي إمارة المنطقة والأمانة والشرطة
وجّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بتدشين مركز لقاحات كورونا في الإمارة، بالتعاون مع الشؤون الصحية في المنطقة؛ لتقديم اللقاح لمنسوبي إمارة المنطقة، والأمانة والشرطة في المجمع الإداري بقصر الحكم.
وتم تجهيز المركز بجميع الخدمات الأساسية، وبطريقة تسمح باستقبال المستفيدين بشكل منظم، وبما يتماشى مع الاحترازات والتدابير والوقائية.
أمير الرياض يوجّه بتدشين مركز لقاحات في المجمع الإداري بقصر الحكم
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-03-04
وجّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بتدشين مركز لقاحات كورونا في الإمارة، بالتعاون مع الشؤون الصحية في المنطقة؛ لتقديم اللقاح لمنسوبي إمارة المنطقة، والأمانة والشرطة في المجمع الإداري بقصر الحكم.
وتم تجهيز المركز بجميع الخدمات الأساسية، وبطريقة تسمح باستقبال المستفيدين بشكل منظم، وبما يتماشى مع الاحترازات والتدابير والوقائية.
04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
03:20 PM
أمير الرياض يوجّه بتدشين مركز لقاحات في المجمع الإداري بقصر الحكم
في إطار العمل على تقديم اللقاح لمنسوبي إمارة المنطقة والأمانة والشرطة
وجّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بتدشين مركز لقاحات كورونا في الإمارة، بالتعاون مع الشؤون الصحية في المنطقة؛ لتقديم اللقاح لمنسوبي إمارة المنطقة، والأمانة والشرطة في المجمع الإداري بقصر الحكم.
وتم تجهيز المركز بجميع الخدمات الأساسية، وبطريقة تسمح باستقبال المستفيدين بشكل منظم، وبما يتماشى مع الاحترازات والتدابير والوقائية.