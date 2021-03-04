أمير الرياض يوجّه بتدشين مركز لقاحات في المجمع الإداري بقصر الحكم

في إطار العمل على تقديم اللقاح لمنسوبي إمارة المنطقة والأمانة والشرطة

وجّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بتدشين مركز لقاحات كورونا في الإمارة، بالتعاون مع الشؤون الصحية في المنطقة؛ لتقديم اللقاح لمنسوبي إمارة المنطقة، والأمانة والشرطة في المجمع الإداري بقصر الحكم.

وتم تجهيز المركز بجميع الخدمات الأساسية، وبطريقة تسمح باستقبال المستفيدين بشكل منظم، وبما يتماشى مع الاحترازات والتدابير والوقائية.