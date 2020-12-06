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رئيس نادي الإبل عن شوط "التلاد": المحك الحقيقي لولادة الفرديات

تطلع من كبار الملاك المشاركة وقال: نريد الإسهام في الصناعة الحقيقية

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، أن شوط الإنتاج "التلاد"، هو المحك الحقيقي لولادة الفرديات، متطلعاً من كبار الملاك، المشاركة في منافسات كأس النادي بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وقال "ابن حثلين"، في مداخلة هاتفية، مساء أمس، مع برنامج مجالس الصياهد الذي يبث يومياً من ميدان مهرجان الملك عبدالعزيز: "أتمنى من كبار الملاك المشاركة في شوط الإنتاج لأنه هو المحك الحقيقي لولادة الفرديات، مثل ما الفحل وإنتاجه هو المحك الحقيقي لصناعة الفرديات، لذك نرغب في الإسهام في الصناعة الحقيقية للفردية من خلال الفحل والإبل المنتجة، معتبراً أن الأول في شوط كأس النادي يعد أفضل مزرعة إنتاج في العالم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يعمل الآن على تقوية هذا الشوط.

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رئيس نادي الإبل عن شوط "التلاد": المحك الحقيقي لولادة الفرديات
سبق

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، أن شوط الإنتاج "التلاد"، هو المحك الحقيقي لولادة الفرديات، متطلعاً من كبار الملاك، المشاركة في منافسات كأس النادي بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وقال "ابن حثلين"، في مداخلة هاتفية، مساء أمس، مع برنامج مجالس الصياهد الذي يبث يومياً من ميدان مهرجان الملك عبدالعزيز: "أتمنى من كبار الملاك المشاركة في شوط الإنتاج لأنه هو المحك الحقيقي لولادة الفرديات، مثل ما الفحل وإنتاجه هو المحك الحقيقي لصناعة الفرديات، لذك نرغب في الإسهام في الصناعة الحقيقية للفردية من خلال الفحل والإبل المنتجة، معتبراً أن الأول في شوط كأس النادي يعد أفضل مزرعة إنتاج في العالم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يعمل الآن على تقوية هذا الشوط.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
01:20 PM

رئيس نادي الإبل عن شوط "التلاد": المحك الحقيقي لولادة الفرديات

تطلع من كبار الملاك المشاركة وقال: نريد الإسهام في الصناعة الحقيقية

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مسلّم الهواملة - الرياض
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أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، أن شوط الإنتاج "التلاد"، هو المحك الحقيقي لولادة الفرديات، متطلعاً من كبار الملاك، المشاركة في منافسات كأس النادي بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وقال "ابن حثلين"، في مداخلة هاتفية، مساء أمس، مع برنامج مجالس الصياهد الذي يبث يومياً من ميدان مهرجان الملك عبدالعزيز: "أتمنى من كبار الملاك المشاركة في شوط الإنتاج لأنه هو المحك الحقيقي لولادة الفرديات، مثل ما الفحل وإنتاجه هو المحك الحقيقي لصناعة الفرديات، لذك نرغب في الإسهام في الصناعة الحقيقية للفردية من خلال الفحل والإبل المنتجة، معتبراً أن الأول في شوط كأس النادي يعد أفضل مزرعة إنتاج في العالم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يعمل الآن على تقوية هذا الشوط.

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