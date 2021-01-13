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محافظ حفر الباطن يدشن الهوية البصرية لمهرجان الكمأ 2021

يعد الرافد الاقتصادي للمحافظة.. وتنطلق فعالياته الشهر المقبل

دشّن محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، صباح اليوم الأربعاء الهوية البصرية لمهرجان الكمأ 2021 تحت شعار "حفر الباطن عاصمة الربيع" وسط حضور مديري ورؤساء الجهات الخدمية والأمنية بالمحافظة.

وسوف تنطلق فعاليات المهرجان الذي يعتبر الرافد الاقتصادي للمحافظة مطلع الشهر المقبل.

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محافظ حفر الباطن يدشن الهوية البصرية لمهرجان الكمأ 2021
سبق

دشّن محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، صباح اليوم الأربعاء الهوية البصرية لمهرجان الكمأ 2021 تحت شعار "حفر الباطن عاصمة الربيع" وسط حضور مديري ورؤساء الجهات الخدمية والأمنية بالمحافظة.

وسوف تنطلق فعاليات المهرجان الذي يعتبر الرافد الاقتصادي للمحافظة مطلع الشهر المقبل.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
09:43 PM

محافظ حفر الباطن يدشن الهوية البصرية لمهرجان الكمأ 2021

يعد الرافد الاقتصادي للمحافظة.. وتنطلق فعالياته الشهر المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
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دشّن محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، صباح اليوم الأربعاء الهوية البصرية لمهرجان الكمأ 2021 تحت شعار "حفر الباطن عاصمة الربيع" وسط حضور مديري ورؤساء الجهات الخدمية والأمنية بالمحافظة.

وسوف تنطلق فعاليات المهرجان الذي يعتبر الرافد الاقتصادي للمحافظة مطلع الشهر المقبل.

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