النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جنوب إفريقيا: 2420 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات يصل إلى 14563 حالة

سجلت جنوب إفريقيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 2420 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و174 حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 633 ألف حالة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 14563 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
جنوب إفريقيا: 2420 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت جنوب إفريقيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 2420 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و174 حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 633 ألف حالة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 14563 حالة.

04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442
02:15 PM

جنوب إفريقيا: 2420 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات يصل إلى 14563 حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
30

سجلت جنوب إفريقيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 2420 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و174 حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 633 ألف حالة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 14563 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,563
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,688
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,078
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,228

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة