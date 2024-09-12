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رقم قياسي جديد.. 10.561 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فرنسا

بعد يومَيْن من تسجيل أعلى معدل

أفادت السلطات الصحية الفرنسية اليوم السبت بتسجيل 10.561 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في رقم قياسي جديد مع تجاوز الإصابات حاجز العشرة آلاف للمرة الأولى، بحسب ما أوردت "رويترز".

وكان الرقم السابق المسجل هو 9.843 إصابة جديدة الخميس الماضي.

فيروس كورونا الجديد فرنسا

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رقم قياسي جديد.. 10.561 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فرنسا
سبق

أفادت السلطات الصحية الفرنسية اليوم السبت بتسجيل 10.561 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في رقم قياسي جديد مع تجاوز الإصابات حاجز العشرة آلاف للمرة الأولى، بحسب ما أوردت "رويترز".

وكان الرقم السابق المسجل هو 9.843 إصابة جديدة الخميس الماضي.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
10:08 PM

رقم قياسي جديد.. 10.561 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فرنسا

بعد يومَيْن من تسجيل أعلى معدل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت السلطات الصحية الفرنسية اليوم السبت بتسجيل 10.561 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في رقم قياسي جديد مع تجاوز الإصابات حاجز العشرة آلاف للمرة الأولى، بحسب ما أوردت "رويترز".

وكان الرقم السابق المسجل هو 9.843 إصابة جديدة الخميس الماضي.

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