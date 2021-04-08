"الصحة": تسجيل 902 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 469 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 8 أبريل 2021، تسجيل 902 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 395854 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 469 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 381658 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6728 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7468 والحالات الحرجة 874 حالة.
"الصحة": تسجيل 902 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 469 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-04-08
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 8 أبريل 2021، تسجيل 902 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 395854 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 469 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 381658 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6728 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7468 والحالات الحرجة 874 حالة.
08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
03:39 PM
"الصحة": تسجيل 902 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 469 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 8 أبريل 2021، تسجيل 902 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 395854 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 469 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 381658 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6728 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7468 والحالات الحرجة 874 حالة.