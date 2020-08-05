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المسند: الدمام تسجل ثاني أعلى درجة حرارة بالعالم .. الصدارة لمدينة عربية

قال: متوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة قد تثير بعض #الغبار

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، إن مدينة الدمام سجلت ثاني أعلى درجة حرارة على مستوى العالم بـ (48.4م) وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت قائمة أعلى درجات الحرارة أن مدينة الحسكة السورية سجلت الأعلى بدرجة 50 مئوية.

وحول أجواء اليوم قال المسند: متوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة، قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة.

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المسند: الدمام تسجل ثاني أعلى درجة حرارة بالعالم .. الصدارة لمدينة عربية
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، إن مدينة الدمام سجلت ثاني أعلى درجة حرارة على مستوى العالم بـ (48.4م) وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت قائمة أعلى درجات الحرارة أن مدينة الحسكة السورية سجلت الأعلى بدرجة 50 مئوية.

وحول أجواء اليوم قال المسند: متوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة، قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
09:30 AM

المسند: الدمام تسجل ثاني أعلى درجة حرارة بالعالم .. الصدارة لمدينة عربية

قال: متوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة قد تثير بعض #الغبار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، إن مدينة الدمام سجلت ثاني أعلى درجة حرارة على مستوى العالم بـ (48.4م) وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت قائمة أعلى درجات الحرارة أن مدينة الحسكة السورية سجلت الأعلى بدرجة 50 مئوية.

وحول أجواء اليوم قال المسند: متوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة، قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة.

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