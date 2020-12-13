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"إعمار اليمن" يدشن مشروعين لدعم التعليم والثروة السمكية بحضرموت

تلبيةً لاحتياج الأهالي في القطاعين وللدفع قدماً بالتنمية في المحافظة

دشّن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروعين بمحافظة حضرموت اليمنية؛ للدفع قدماً بالتنمية في المحافظة؛ تلبيةً لاحتياج الأهالي في قطاعي التعليم والثروة السمكية، بمديريات (المكلا، وبروم ميفع، والشحر، وشحير، والديس الشرقية، والريدة وقصيعر).

وتمّ التدشين بحضور محافظ حضرموت اللواء ركن فرج البحسني، حيث تضمن التدشين توزيع 100 قارب صيد مزودة بمحركات حديثة قدرة كل منها 40 حصاناً؛ بهدف تقديم دعم وحلول نوعية تسهم في تمكين الصيادين المحليين الذين يعانون من صعوبة حركة القوارب الصغيرة في مواسم الرياح، وتعويضهم عن القوارب التي حطمتها الأعاصير المدارية التي تواجهها المحافظة، بما يعود على النفع على 3000 مستفيد ومستفيدة.

وتأتي الدفعة من القوارب كرابع دفعة من قوارب الصيد المطورة التي وزّعها البرنامج في المحافظات اليمنية، بعد توزيعه للقوارب في المهرة، وسقطرى، وشبوة، بطلب من السلطة المحلية عقب زيارة ميدانية للبرنامج، حيث يعد القطاع السمكي الرافد الاقتصادي الأول للمحافظة، لما يوفره من فرص عمل لأكثر من نصف مليون فرد يدعمون 1.7 شخص، ويشكلون 18% من سكان المجتمعات الساحلية اليمنية، وسيسهم تنفيذ هذا المشروع بزيادة دخل الصياد اليمني وأسرته، وزيادة الإنتاج السمكي بالمحافظة.

وفي ذات السياق، يدشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن غداً العمل لإنشاء مدرسة في مديرية المكلا، من خلال وضع حجر الأساس، بحضور وكيل وزارة التربية مدير مكتب وزارة التربية والتعليم جمال سالم عبدون، ستنفذ وفق مواصفات ومقاييس نموذجية، وتحتوي على 9 فصول، مجهزة بكامل أثاثها المدرسي ومعداتها التعليمية، سعياً إلى تهيئة بيئة تعليمية محفزة لطلاب وطالبات المحافظة، إضافة إلى مرافق تعليمية متنوعة، تقدّم 330 فرصة للتعليم والتعلم.

وأكد محافظ حضرموت أن المحافظة تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الصيادين، والإنتاج السمكي والاستثمار في قطاع الثروة السمكية، منوهاً بأهمية هذا الدعم وأن السلطة المحلية بالمحافظة ستبذل ما بوسعها لتهيئة الأجواء المناسبة لمشاريع البرنامج.

من جانبه، عدّ ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في حضرموت، المشاريع امتداداً لعطاء مستمر بتوجيهات القيادة الرشيدة لأجل الأشقاء في اليمن، والتعاون مع السلطة المحلية على إجاد المزيد من فرص العمل وبناء القدرات المتنوعة، لتتكامل الجهود من أجل تحقيق مصلحة الإنسان اليمني قبل كل شيء.

وتعد المشروعات جزءاً من إنجازات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمحافظة حضرموت، التي نفذ فيها البرنامج السعودي عدة مشاريع تنموية، منها إنشاء مدرستين نموذجيتين، وتوزيع 6 صهاريج لنقل المياه، ودعم المراكز الصحية بـ 5 عربات إسعاف مجهزة بالكامل، جنباً إلى دعم مطار سيئون بعربة طوارئ ومعدات إسعافية.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفذ أكثر من 193 مشروعاً ومبادرة في 7 قطاعات أساسية في اليمن، وهي التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء القدرات الحكومية، ويتبنى البرنامج أفضل ممارسات التنمية والإعمار والريادة الفكرية بمجال التنمية المستدامة في اليمن، تعزيزاً للعلاقة التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية.

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إعمار اليمن" يدشن مشروعين لدعم التعليم والثروة السمكية بحضرموت
سبق

دشّن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروعين بمحافظة حضرموت اليمنية؛ للدفع قدماً بالتنمية في المحافظة؛ تلبيةً لاحتياج الأهالي في قطاعي التعليم والثروة السمكية، بمديريات (المكلا، وبروم ميفع، والشحر، وشحير، والديس الشرقية، والريدة وقصيعر).

وتمّ التدشين بحضور محافظ حضرموت اللواء ركن فرج البحسني، حيث تضمن التدشين توزيع 100 قارب صيد مزودة بمحركات حديثة قدرة كل منها 40 حصاناً؛ بهدف تقديم دعم وحلول نوعية تسهم في تمكين الصيادين المحليين الذين يعانون من صعوبة حركة القوارب الصغيرة في مواسم الرياح، وتعويضهم عن القوارب التي حطمتها الأعاصير المدارية التي تواجهها المحافظة، بما يعود على النفع على 3000 مستفيد ومستفيدة.

وتأتي الدفعة من القوارب كرابع دفعة من قوارب الصيد المطورة التي وزّعها البرنامج في المحافظات اليمنية، بعد توزيعه للقوارب في المهرة، وسقطرى، وشبوة، بطلب من السلطة المحلية عقب زيارة ميدانية للبرنامج، حيث يعد القطاع السمكي الرافد الاقتصادي الأول للمحافظة، لما يوفره من فرص عمل لأكثر من نصف مليون فرد يدعمون 1.7 شخص، ويشكلون 18% من سكان المجتمعات الساحلية اليمنية، وسيسهم تنفيذ هذا المشروع بزيادة دخل الصياد اليمني وأسرته، وزيادة الإنتاج السمكي بالمحافظة.

وفي ذات السياق، يدشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن غداً العمل لإنشاء مدرسة في مديرية المكلا، من خلال وضع حجر الأساس، بحضور وكيل وزارة التربية مدير مكتب وزارة التربية والتعليم جمال سالم عبدون، ستنفذ وفق مواصفات ومقاييس نموذجية، وتحتوي على 9 فصول، مجهزة بكامل أثاثها المدرسي ومعداتها التعليمية، سعياً إلى تهيئة بيئة تعليمية محفزة لطلاب وطالبات المحافظة، إضافة إلى مرافق تعليمية متنوعة، تقدّم 330 فرصة للتعليم والتعلم.

وأكد محافظ حضرموت أن المحافظة تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الصيادين، والإنتاج السمكي والاستثمار في قطاع الثروة السمكية، منوهاً بأهمية هذا الدعم وأن السلطة المحلية بالمحافظة ستبذل ما بوسعها لتهيئة الأجواء المناسبة لمشاريع البرنامج.

من جانبه، عدّ ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في حضرموت، المشاريع امتداداً لعطاء مستمر بتوجيهات القيادة الرشيدة لأجل الأشقاء في اليمن، والتعاون مع السلطة المحلية على إجاد المزيد من فرص العمل وبناء القدرات المتنوعة، لتتكامل الجهود من أجل تحقيق مصلحة الإنسان اليمني قبل كل شيء.

وتعد المشروعات جزءاً من إنجازات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمحافظة حضرموت، التي نفذ فيها البرنامج السعودي عدة مشاريع تنموية، منها إنشاء مدرستين نموذجيتين، وتوزيع 6 صهاريج لنقل المياه، ودعم المراكز الصحية بـ 5 عربات إسعاف مجهزة بالكامل، جنباً إلى دعم مطار سيئون بعربة طوارئ ومعدات إسعافية.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفذ أكثر من 193 مشروعاً ومبادرة في 7 قطاعات أساسية في اليمن، وهي التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء القدرات الحكومية، ويتبنى البرنامج أفضل ممارسات التنمية والإعمار والريادة الفكرية بمجال التنمية المستدامة في اليمن، تعزيزاً للعلاقة التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
05:36 PM

"إعمار اليمن" يدشن مشروعين لدعم التعليم والثروة السمكية بحضرموت

تلبيةً لاحتياج الأهالي في القطاعين وللدفع قدماً بالتنمية في المحافظة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشّن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروعين بمحافظة حضرموت اليمنية؛ للدفع قدماً بالتنمية في المحافظة؛ تلبيةً لاحتياج الأهالي في قطاعي التعليم والثروة السمكية، بمديريات (المكلا، وبروم ميفع، والشحر، وشحير، والديس الشرقية، والريدة وقصيعر).

وتمّ التدشين بحضور محافظ حضرموت اللواء ركن فرج البحسني، حيث تضمن التدشين توزيع 100 قارب صيد مزودة بمحركات حديثة قدرة كل منها 40 حصاناً؛ بهدف تقديم دعم وحلول نوعية تسهم في تمكين الصيادين المحليين الذين يعانون من صعوبة حركة القوارب الصغيرة في مواسم الرياح، وتعويضهم عن القوارب التي حطمتها الأعاصير المدارية التي تواجهها المحافظة، بما يعود على النفع على 3000 مستفيد ومستفيدة.

وتأتي الدفعة من القوارب كرابع دفعة من قوارب الصيد المطورة التي وزّعها البرنامج في المحافظات اليمنية، بعد توزيعه للقوارب في المهرة، وسقطرى، وشبوة، بطلب من السلطة المحلية عقب زيارة ميدانية للبرنامج، حيث يعد القطاع السمكي الرافد الاقتصادي الأول للمحافظة، لما يوفره من فرص عمل لأكثر من نصف مليون فرد يدعمون 1.7 شخص، ويشكلون 18% من سكان المجتمعات الساحلية اليمنية، وسيسهم تنفيذ هذا المشروع بزيادة دخل الصياد اليمني وأسرته، وزيادة الإنتاج السمكي بالمحافظة.

وفي ذات السياق، يدشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن غداً العمل لإنشاء مدرسة في مديرية المكلا، من خلال وضع حجر الأساس، بحضور وكيل وزارة التربية مدير مكتب وزارة التربية والتعليم جمال سالم عبدون، ستنفذ وفق مواصفات ومقاييس نموذجية، وتحتوي على 9 فصول، مجهزة بكامل أثاثها المدرسي ومعداتها التعليمية، سعياً إلى تهيئة بيئة تعليمية محفزة لطلاب وطالبات المحافظة، إضافة إلى مرافق تعليمية متنوعة، تقدّم 330 فرصة للتعليم والتعلم.

وأكد محافظ حضرموت أن المحافظة تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الصيادين، والإنتاج السمكي والاستثمار في قطاع الثروة السمكية، منوهاً بأهمية هذا الدعم وأن السلطة المحلية بالمحافظة ستبذل ما بوسعها لتهيئة الأجواء المناسبة لمشاريع البرنامج.

من جانبه، عدّ ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في حضرموت، المشاريع امتداداً لعطاء مستمر بتوجيهات القيادة الرشيدة لأجل الأشقاء في اليمن، والتعاون مع السلطة المحلية على إجاد المزيد من فرص العمل وبناء القدرات المتنوعة، لتتكامل الجهود من أجل تحقيق مصلحة الإنسان اليمني قبل كل شيء.

وتعد المشروعات جزءاً من إنجازات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمحافظة حضرموت، التي نفذ فيها البرنامج السعودي عدة مشاريع تنموية، منها إنشاء مدرستين نموذجيتين، وتوزيع 6 صهاريج لنقل المياه، ودعم المراكز الصحية بـ 5 عربات إسعاف مجهزة بالكامل، جنباً إلى دعم مطار سيئون بعربة طوارئ ومعدات إسعافية.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفذ أكثر من 193 مشروعاً ومبادرة في 7 قطاعات أساسية في اليمن، وهي التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء القدرات الحكومية، ويتبنى البرنامج أفضل ممارسات التنمية والإعمار والريادة الفكرية بمجال التنمية المستدامة في اليمن، تعزيزاً للعلاقة التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية.

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