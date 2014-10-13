فيديو صادم.. يقود سيارته بسرعة 132كم وهو نائم

على أحد الطرق السريعة في أمريكا

كشف شريط فيديو صادم عن شخص نائم وهو يقود سيارته بسرعة 132 كيلومترًا في الساعة، على أحد الطرق السريعة بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الاثنين الماضي؛ مما عرض حياته وحياة الآخرين لخطر شديد، رغم أنها من نوع سيارة "تسلا" ذاتية القيادة.

وتحت عنوان "ليست الواقعة الأولى"، تقول صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تتيح القيادة الأوتوماتيكية لسيارة "تسلا" توجيه السيارة وتسريعها وتوقيفها تلقائيًّا في ممر واحد، ومع ذلك، تُصِر الشركة على أن القيادة الأوتوماتيكية لا تزال تتطلب "إشرافًا نشطًا للسائق" ولا تجعل السيارة مستقلة القيادة تمامًا.

وحسب الصحيفة؛ فقد الْتقط شخص -لم يعلن عن اسمه- الفيديو أثناء قيادة سيارته على الطريق السريع 280 في مقاطعة سان ماتيو، بمنطقة خليج سان فرانسيسكو، وبثه على صفحة "ستوري فل" على موقع "يوتيوب".

ونقلت قناة "كيه جي أو- تي في" المحلية عن صاحب الفيديو قوله: "تَبِعْتُ سيارة (تسلا) لمسافة طويلة، واضطررتُ لقيادة سيارتي بسرعة 132كم/ساعة، كي أستطيع اللحاق بالسيارة"، ويضيف: "كان سائق (تسلا) نائمًا ورأسه للخلف، وحتى حين أطلقت بوق السيارة لم ينتبه، كان غائبًا عن الوعي".

وتقول الصحيفة: لا يوجد قانون محدد في ولاية كاليفورنيا بشأن النوم أثناء وجوده الشخص في مقعد السائق بمركبة ذاتية التحكم؛ لكن تتمتع الشرطة بسلطات تؤهلها لاتخاذ أي إجراء؛ لضمان عدم تهديد السائقين بسلامة أنفسهم والآخرين.

وحسب الصحيفة، لا تُعَد هذه هي المرة الأولى التي يثق فيها سائق سيارة ببرنامج القيادة الذاتية إلى حد أنه ينام؛ فقد تم الإبلاغ عن العديد من حوادث النوم المماثلة في الولايات المتحدة.

أما في بريطانيا؛ فقد مُنع السائق بهافش باتل (39 عامًا) من القيادة لمدة 18 شهرًا، بعد تصويره في مقعد السائق في سيارته "تسلا" مع يديه خلف رأسه على الطريق.