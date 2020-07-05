لمدة شهر.. الرئيس الفلسطيني يعلن حالة الطوارئ لمواجهة تفشي كورونا
أكد استمرار جهات الاختصاص باتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية الصحة العامة
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم، مرسومًا بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يومًا، تبدأ من اليوم، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.
وأكد عباس أهمية استمرار جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس "كورونا"، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار.
فلسطين
فيروس كورونا الجديد
لمدة شهر.. الرئيس الفلسطيني يعلن حالة الطوارئ لمواجهة تفشي كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-07-05
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم، مرسومًا بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يومًا، تبدأ من اليوم، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.
وأكد عباس أهمية استمرار جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس "كورونا"، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار.
05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
11:55 AM
لمدة شهر.. الرئيس الفلسطيني يعلن حالة الطوارئ لمواجهة تفشي كورونا
أكد استمرار جهات الاختصاص باتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية الصحة العامة
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم، مرسومًا بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يومًا، تبدأ من اليوم، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.
وأكد عباس أهمية استمرار جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس "كورونا"، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار.