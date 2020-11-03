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الشرطة الفرنسية تعتقل رجلًا معه منجل يتجول في وسط باريس

المارة أبلغوا عنه

اعتقلت الشرطة الفرنسية رجلاً كان يتجول في منطقة بير لاتشيز بوسط باريس، اليوم (الثلاثاء) ومعه منجل.

وأفاد متحدث باسم الشرطة أن المارة أبلغوا الشرطة التي طوقت المنطقة لفترة وجيزة، وفقاً لـ"رويترز".

وأَضاف أن الشرطة اعتقلت الرجل في فندق.

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الشرطة الفرنسية تعتقل رجلًا معه منجل يتجول في وسط باريس
سبق

اعتقلت الشرطة الفرنسية رجلاً كان يتجول في منطقة بير لاتشيز بوسط باريس، اليوم (الثلاثاء) ومعه منجل.

وأفاد متحدث باسم الشرطة أن المارة أبلغوا الشرطة التي طوقت المنطقة لفترة وجيزة، وفقاً لـ"رويترز".

وأَضاف أن الشرطة اعتقلت الرجل في فندق.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
03:09 PM

الشرطة الفرنسية تعتقل رجلًا معه منجل يتجول في وسط باريس

المارة أبلغوا عنه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتقلت الشرطة الفرنسية رجلاً كان يتجول في منطقة بير لاتشيز بوسط باريس، اليوم (الثلاثاء) ومعه منجل.

وأفاد متحدث باسم الشرطة أن المارة أبلغوا الشرطة التي طوقت المنطقة لفترة وجيزة، وفقاً لـ"رويترز".

وأَضاف أن الشرطة اعتقلت الرجل في فندق.

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