الشرطة الفرنسية تعتقل رجلًا معه منجل يتجول في وسط باريس

اعتقلت الشرطة الفرنسية رجلاً كان يتجول في منطقة بير لاتشيز بوسط باريس، اليوم (الثلاثاء) ومعه منجل.
وأفاد متحدث باسم الشرطة أن المارة أبلغوا الشرطة التي طوقت المنطقة لفترة وجيزة، وفقاً لـ"رويترز".
وأَضاف أن الشرطة اعتقلت الرجل في فندق.
اعتقلت الشرطة الفرنسية رجلاً كان يتجول في منطقة بير لاتشيز بوسط باريس، اليوم (الثلاثاء) ومعه منجل.
وأفاد متحدث باسم الشرطة أن المارة أبلغوا الشرطة التي طوقت المنطقة لفترة وجيزة، وفقاً لـ"رويترز".
وأَضاف أن الشرطة اعتقلت الرجل في فندق.
اعتقلت الشرطة الفرنسية رجلاً كان يتجول في منطقة بير لاتشيز بوسط باريس، اليوم (الثلاثاء) ومعه منجل.
وأفاد متحدث باسم الشرطة أن المارة أبلغوا الشرطة التي طوقت المنطقة لفترة وجيزة، وفقاً لـ"رويترز".
وأَضاف أن الشرطة اعتقلت الرجل في فندق.
اعتقلت الشرطة الفرنسية رجلاً كان يتجول في منطقة بير لاتشيز بوسط باريس، اليوم (الثلاثاء) ومعه منجل.
وأفاد متحدث باسم الشرطة أن المارة أبلغوا الشرطة التي طوقت المنطقة لفترة وجيزة، وفقاً لـ"رويترز".
وأَضاف أن الشرطة اعتقلت الرجل في فندق.