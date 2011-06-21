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خالد بن سلمان عن تدشين ولي العهد المشاريع السكنية لمنسوبي الدفاع: دعم لا محدود

قال: انعكاساً لتوجيهات سموه لتوفير الاحتياجات السكنية لهم وذويهم وتطوير الرعاية الصحية

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إن "تدشين سمو سيدي ولي العهد عدداً من المشاريع السكنية والطبيَّة، يأتي انعكاساً لتوجيهات سموه ودعمه اللامحدود لتوفير جميع الاحتياجات السكنية لمنسوبي وزارة الدفاع، وذويهم، وتطوير الرعاية الصحية الشاملة، والمتكاملة في مستشفيات القوات المسلحة".

وكان قد أعلن أمس عن تدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ثمانية مشروعات سكنية، وطبية لمنسوبي وزارة الدفاع في عدد من مناطق المملكة، وذلك ضمن المشروعات التنموية الجديدة التي نفَّذتها وأنجزتها الوزارة أخيراً بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من أربعة مليارات ريال.

واشتملت المشروعات التي تفضَّل سمو ولي العهد بتدشينها، على ستة مشروعات سكنية توفر 3797 وحدة سكنية، من بينها مشروع إسكان قاعدة الملك سعود بحفر الباطن، وإسكان القوات المسلحة بالشمالية الغربية، ومشروع إسكان عائلات مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز الخاص بالحرب الجبلية في الطائف، ومشروع إسكان القوات المسلحة في شرورة، إضافة إلى المرحلة الأولى من مشروع إسكان القوات المسلحة في جازان، والمرحلة الثانية من مشروع إنشاء إسكان القوات المسلحة بالمنطقة الشرقية.

ودشَّن سموه عدداً من المشروعات الطبية التطويرية، من بينها مشروع إنشاء مركز القلب في مستشفى القوات المسلحة بالشمالية الغربية، بسعة تصل إلى 130 سريراً، وتوسعة مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنوّرة، التي سترفع السعة السريرية إلى 100 سريرٍ، فيما تضيف التوسعة عشر وحدات للعناية المركَّزة، وغرف عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبيّة، وأقساماً للطوارئ، والأشعة والمختبر، والصيدلية، وبنك الدم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خالد بن سلمان عن تدشين ولي العهد المشاريع السكنية لمنسوبي الدفاع: دعم لا محدود
سبق

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إن "تدشين سمو سيدي ولي العهد عدداً من المشاريع السكنية والطبيَّة، يأتي انعكاساً لتوجيهات سموه ودعمه اللامحدود لتوفير جميع الاحتياجات السكنية لمنسوبي وزارة الدفاع، وذويهم، وتطوير الرعاية الصحية الشاملة، والمتكاملة في مستشفيات القوات المسلحة".

وكان قد أعلن أمس عن تدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ثمانية مشروعات سكنية، وطبية لمنسوبي وزارة الدفاع في عدد من مناطق المملكة، وذلك ضمن المشروعات التنموية الجديدة التي نفَّذتها وأنجزتها الوزارة أخيراً بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من أربعة مليارات ريال.

واشتملت المشروعات التي تفضَّل سمو ولي العهد بتدشينها، على ستة مشروعات سكنية توفر 3797 وحدة سكنية، من بينها مشروع إسكان قاعدة الملك سعود بحفر الباطن، وإسكان القوات المسلحة بالشمالية الغربية، ومشروع إسكان عائلات مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز الخاص بالحرب الجبلية في الطائف، ومشروع إسكان القوات المسلحة في شرورة، إضافة إلى المرحلة الأولى من مشروع إسكان القوات المسلحة في جازان، والمرحلة الثانية من مشروع إنشاء إسكان القوات المسلحة بالمنطقة الشرقية.

ودشَّن سموه عدداً من المشروعات الطبية التطويرية، من بينها مشروع إنشاء مركز القلب في مستشفى القوات المسلحة بالشمالية الغربية، بسعة تصل إلى 130 سريراً، وتوسعة مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنوّرة، التي سترفع السعة السريرية إلى 100 سريرٍ، فيما تضيف التوسعة عشر وحدات للعناية المركَّزة، وغرف عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبيّة، وأقساماً للطوارئ، والأشعة والمختبر، والصيدلية، وبنك الدم.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
10:06 AM

خالد بن سلمان عن تدشين ولي العهد المشاريع السكنية لمنسوبي الدفاع: دعم لا محدود

قال: انعكاساً لتوجيهات سموه لتوفير الاحتياجات السكنية لهم وذويهم وتطوير الرعاية الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إن "تدشين سمو سيدي ولي العهد عدداً من المشاريع السكنية والطبيَّة، يأتي انعكاساً لتوجيهات سموه ودعمه اللامحدود لتوفير جميع الاحتياجات السكنية لمنسوبي وزارة الدفاع، وذويهم، وتطوير الرعاية الصحية الشاملة، والمتكاملة في مستشفيات القوات المسلحة".

وكان قد أعلن أمس عن تدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ثمانية مشروعات سكنية، وطبية لمنسوبي وزارة الدفاع في عدد من مناطق المملكة، وذلك ضمن المشروعات التنموية الجديدة التي نفَّذتها وأنجزتها الوزارة أخيراً بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من أربعة مليارات ريال.

واشتملت المشروعات التي تفضَّل سمو ولي العهد بتدشينها، على ستة مشروعات سكنية توفر 3797 وحدة سكنية، من بينها مشروع إسكان قاعدة الملك سعود بحفر الباطن، وإسكان القوات المسلحة بالشمالية الغربية، ومشروع إسكان عائلات مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز الخاص بالحرب الجبلية في الطائف، ومشروع إسكان القوات المسلحة في شرورة، إضافة إلى المرحلة الأولى من مشروع إسكان القوات المسلحة في جازان، والمرحلة الثانية من مشروع إنشاء إسكان القوات المسلحة بالمنطقة الشرقية.

ودشَّن سموه عدداً من المشروعات الطبية التطويرية، من بينها مشروع إنشاء مركز القلب في مستشفى القوات المسلحة بالشمالية الغربية، بسعة تصل إلى 130 سريراً، وتوسعة مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنوّرة، التي سترفع السعة السريرية إلى 100 سريرٍ، فيما تضيف التوسعة عشر وحدات للعناية المركَّزة، وغرف عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبيّة، وأقساماً للطوارئ، والأشعة والمختبر، والصيدلية، وبنك الدم.

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