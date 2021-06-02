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"سبل" تسلم 5 آلاف من أوسمة الملك عبدالعزيز للمتبرعين بالدم

ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية وبالشراكة مع مؤسسة "وتين" الوقفية

أبرمت الشركة السعودية للخدمات البريدية واللوجستية "سُبل"، ومؤسسة وتين الوقفية "المنصة الوطنية للتبرع بالدم في المملكة العربية السعودية"، اتفاقية تعاون مشترك بين الطرفين تأتي ضمن برامج "سبل" للمسؤولية الاجتماعية، حيث وقعها من جانب الشركة السعودية للخدمات البريدية واللوجستية "سُبل" نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان بن أنس الشريف، فيما وقعها من الجانب الآخر المدير التنفيذي لمؤسسة وتين الوقفية الدكتور تميم الغنام.

ونصت الاتفاقية على قيام الشركة السعودية للخدمات البريدية واللوجستية "سُبل" بتوصيل وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية والثالثة لصالح تطبيق وتين إلى كافة أنحاء المملكة العربية السعودية وتسليمها للمتبرعين بعدد إجمالي 5.000 شحنة مجاناً خلال 12 شهرًا من تاريخ توقيع العقد، تأكيداً لدعم "سُبل" وحرصها على المساهمة في الأعمال المجتمعية.

جدير بالذكر أن مؤسسة البريد السعودي "سُبل" تقدم العديد من المنتجات والخدمات عبر الفروع المنتشرة حول المملكة ومن خلال الموقع أو التطبيق الإلكتروني، ونجحت في التعامل مع أكثر من 26 مليون شحنة سنوياً ومعالجتها وتوزيعها عبر الفروع وخدمة الميل الأخير لإيصال الشحنات والطرود إلى مقر العميل.

الشركة السعودية للخدمات البريدية واللوجستية سُبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبل" تسلم 5 آلاف من أوسمة الملك عبدالعزيز للمتبرعين بالدم
سبق

أبرمت الشركة السعودية للخدمات البريدية واللوجستية "سُبل"، ومؤسسة وتين الوقفية "المنصة الوطنية للتبرع بالدم في المملكة العربية السعودية"، اتفاقية تعاون مشترك بين الطرفين تأتي ضمن برامج "سبل" للمسؤولية الاجتماعية، حيث وقعها من جانب الشركة السعودية للخدمات البريدية واللوجستية "سُبل" نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان بن أنس الشريف، فيما وقعها من الجانب الآخر المدير التنفيذي لمؤسسة وتين الوقفية الدكتور تميم الغنام.

ونصت الاتفاقية على قيام الشركة السعودية للخدمات البريدية واللوجستية "سُبل" بتوصيل وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية والثالثة لصالح تطبيق وتين إلى كافة أنحاء المملكة العربية السعودية وتسليمها للمتبرعين بعدد إجمالي 5.000 شحنة مجاناً خلال 12 شهرًا من تاريخ توقيع العقد، تأكيداً لدعم "سُبل" وحرصها على المساهمة في الأعمال المجتمعية.

جدير بالذكر أن مؤسسة البريد السعودي "سُبل" تقدم العديد من المنتجات والخدمات عبر الفروع المنتشرة حول المملكة ومن خلال الموقع أو التطبيق الإلكتروني، ونجحت في التعامل مع أكثر من 26 مليون شحنة سنوياً ومعالجتها وتوزيعها عبر الفروع وخدمة الميل الأخير لإيصال الشحنات والطرود إلى مقر العميل.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
02:38 PM

"سبل" تسلم 5 آلاف من أوسمة الملك عبدالعزيز للمتبرعين بالدم

ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية وبالشراكة مع مؤسسة "وتين" الوقفية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبرمت الشركة السعودية للخدمات البريدية واللوجستية "سُبل"، ومؤسسة وتين الوقفية "المنصة الوطنية للتبرع بالدم في المملكة العربية السعودية"، اتفاقية تعاون مشترك بين الطرفين تأتي ضمن برامج "سبل" للمسؤولية الاجتماعية، حيث وقعها من جانب الشركة السعودية للخدمات البريدية واللوجستية "سُبل" نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان بن أنس الشريف، فيما وقعها من الجانب الآخر المدير التنفيذي لمؤسسة وتين الوقفية الدكتور تميم الغنام.

ونصت الاتفاقية على قيام الشركة السعودية للخدمات البريدية واللوجستية "سُبل" بتوصيل وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية والثالثة لصالح تطبيق وتين إلى كافة أنحاء المملكة العربية السعودية وتسليمها للمتبرعين بعدد إجمالي 5.000 شحنة مجاناً خلال 12 شهرًا من تاريخ توقيع العقد، تأكيداً لدعم "سُبل" وحرصها على المساهمة في الأعمال المجتمعية.

جدير بالذكر أن مؤسسة البريد السعودي "سُبل" تقدم العديد من المنتجات والخدمات عبر الفروع المنتشرة حول المملكة ومن خلال الموقع أو التطبيق الإلكتروني، ونجحت في التعامل مع أكثر من 26 مليون شحنة سنوياً ومعالجتها وتوزيعها عبر الفروع وخدمة الميل الأخير لإيصال الشحنات والطرود إلى مقر العميل.

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