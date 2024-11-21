النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمطار على "جازان" و"نجران".. و"المدني" يحذّر

دعوات لعدم الاقتراب من بطون الأودية والسيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ9 مساءً بمشيئة الله.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
كمت نبّهت الهيئة العامة للأرصاد منطقة نجران اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المنطقة، تشمل مدينة نجران، ومحافظتيْ حبونا، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

أمطار جازان نجران "المدني" يحذّر

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمطار على "جازان" و"نجران".. و"المدني" يحذّر
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ9 مساءً بمشيئة الله.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
كمت نبّهت الهيئة العامة للأرصاد منطقة نجران اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المنطقة، تشمل مدينة نجران، ومحافظتيْ حبونا، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
10:30 AM

أمطار على "جازان" و"نجران".. و"المدني" يحذّر

دعوات لعدم الاقتراب من بطون الأودية والسيول

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
0
217

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ9 مساءً بمشيئة الله.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
كمت نبّهت الهيئة العامة للأرصاد منطقة نجران اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المنطقة، تشمل مدينة نجران، ومحافظتيْ حبونا، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,791
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,500
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,871
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,183

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة