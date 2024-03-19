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"التعليم" تُقِرّ آلية الاختبارات الفصلية والنهائية لطلاب وطالبات الجامعات

بحوث وواجبات وتقييم للفصلي.. و١١ وسيلة تقويم للاختبار النهائي

وجّه نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم حسن المرزوقي جميعَ الجامعات الحكومية والأهلية لاعتماد آلية الاختبارات والتقويم لطلبة الجامعات خلال فترة تعليق الدراسة، ضِمن دليل إرشادي يحتوي على ترتيبات الاختبارات والتقويم وأعمال الفصل الدراسي لطلبة وطالبات الجامعات.

وتفصيلًا، أصدر نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي، للجامعات الحكومية والأهلية كافة، تعميمًا لتنظيم الاختبارات وقت تعليق الدراسة، اشتمل على التوصيات التالية: استمرار العملية التعليمية عن طريق التعليم عن بُعد "متزامنًا أو غير متزامن"؛ على أن يتم تقديم المادة العلمية للطلاب والطالبات حتى نهاية الفصل الدراسي، والاستفادة من أسلوبي التقويمات المستمرة عبر التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد كبديل للاختبارات الدورية، وكذا استخدام بدائل عن الاختبارات الدورية خلال الفصل الدراسي كالأبحاث وكتابة التقارير والواجبات وغيرها.

وتَضَمّن التعميم إقرار 11 وسيلة لتنفيذ التقويم النهائي حسب طبيعة الدراسة بالكليات المختلفة مع تغيير نظام التقديرات إلى «ناجح/ راسب»، وجاءت وسائل التقويم على النحو التالي:

١- تقييم الطالب أثناء سير عملية التعليم عن بُعد.

٢- ‏الاختبارات الإلكترونية النهائية عبر بلاك بورد.

٣- ‏الاختبارات الإلكترونية النهائية عبر بلاك بورد للجزء المعرفي، وتأجيل الجزء المهاري والسلوكي إلى ما بعد استئناف الدراسة، مع رصد تقدير غير مكتمل.

٤- الاختبارات القصيرة المتعددة ومتنوعة الخيارات MCQ.

٥- اختبار الكتاب المفتوح open Book.

٦- ‏الاختبارات الشفوية عن طريق أنظمة التعلم الإلكترونية.

٧- ‏العروض التقدمية والمشاركات أثناء المحاضرات في الفصول الافتراضية.

٨- ‏التكليفات والواجبات المنزلية والأنشطة.

٩- ‏منتديات النقاش Discussion Borad.

١٠- ‏ملف الإنجاز الإلكتروني E- portfolio.

١١- المشاريع العلمية والبحثية.

أما التقويم النهائي للطلاب والطالبات؛ فقد اعتمد القرار تنفيذه بوسيلة أو أكثر ضِمن الوسائل السابقة حسب طبيعة الدراسة بالكليات المختلفة باستخدام نظام التقديرات المعتمد للمقرر.

وسمح القرار للجامعات بإمكانية تأجيل بعض الاختبارات النهائية المصيرية (Stakes Tests-High) حسب الحاجة، وحتى انتهاء حالة تعليق الدراسة، وعند ذلك ‏يعلن عن الاختبارات النهائية وفقًا للطرق التقليدية المعتادة؛ على أن يتم تكليف الأقسام العلمية في الكليات بحصر المقررات التي تتطلب ضرورة عقد اختبارات نهائية، ويتم إجراء اختبار هذه المقررات فور استئناف الدراسة لاحقًا.

وزارة التعليم الاختبارات الفصلية والنهائية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تُقِرّ آلية الاختبارات الفصلية والنهائية لطلاب وطالبات الجامعات
سبق

وجّه نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم حسن المرزوقي جميعَ الجامعات الحكومية والأهلية لاعتماد آلية الاختبارات والتقويم لطلبة الجامعات خلال فترة تعليق الدراسة، ضِمن دليل إرشادي يحتوي على ترتيبات الاختبارات والتقويم وأعمال الفصل الدراسي لطلبة وطالبات الجامعات.

وتفصيلًا، أصدر نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي، للجامعات الحكومية والأهلية كافة، تعميمًا لتنظيم الاختبارات وقت تعليق الدراسة، اشتمل على التوصيات التالية: استمرار العملية التعليمية عن طريق التعليم عن بُعد "متزامنًا أو غير متزامن"؛ على أن يتم تقديم المادة العلمية للطلاب والطالبات حتى نهاية الفصل الدراسي، والاستفادة من أسلوبي التقويمات المستمرة عبر التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد كبديل للاختبارات الدورية، وكذا استخدام بدائل عن الاختبارات الدورية خلال الفصل الدراسي كالأبحاث وكتابة التقارير والواجبات وغيرها.

وتَضَمّن التعميم إقرار 11 وسيلة لتنفيذ التقويم النهائي حسب طبيعة الدراسة بالكليات المختلفة مع تغيير نظام التقديرات إلى «ناجح/ راسب»، وجاءت وسائل التقويم على النحو التالي:

١- تقييم الطالب أثناء سير عملية التعليم عن بُعد.

٢- ‏الاختبارات الإلكترونية النهائية عبر بلاك بورد.

٣- ‏الاختبارات الإلكترونية النهائية عبر بلاك بورد للجزء المعرفي، وتأجيل الجزء المهاري والسلوكي إلى ما بعد استئناف الدراسة، مع رصد تقدير غير مكتمل.

٤- الاختبارات القصيرة المتعددة ومتنوعة الخيارات MCQ.

٥- اختبار الكتاب المفتوح open Book.

٦- ‏الاختبارات الشفوية عن طريق أنظمة التعلم الإلكترونية.

٧- ‏العروض التقدمية والمشاركات أثناء المحاضرات في الفصول الافتراضية.

٨- ‏التكليفات والواجبات المنزلية والأنشطة.

٩- ‏منتديات النقاش Discussion Borad.

١٠- ‏ملف الإنجاز الإلكتروني E- portfolio.

١١- المشاريع العلمية والبحثية.

أما التقويم النهائي للطلاب والطالبات؛ فقد اعتمد القرار تنفيذه بوسيلة أو أكثر ضِمن الوسائل السابقة حسب طبيعة الدراسة بالكليات المختلفة باستخدام نظام التقديرات المعتمد للمقرر.

وسمح القرار للجامعات بإمكانية تأجيل بعض الاختبارات النهائية المصيرية (Stakes Tests-High) حسب الحاجة، وحتى انتهاء حالة تعليق الدراسة، وعند ذلك ‏يعلن عن الاختبارات النهائية وفقًا للطرق التقليدية المعتادة؛ على أن يتم تكليف الأقسام العلمية في الكليات بحصر المقررات التي تتطلب ضرورة عقد اختبارات نهائية، ويتم إجراء اختبار هذه المقررات فور استئناف الدراسة لاحقًا.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
10:28 AM

"التعليم" تُقِرّ آلية الاختبارات الفصلية والنهائية لطلاب وطالبات الجامعات

بحوث وواجبات وتقييم للفصلي.. و١١ وسيلة تقويم للاختبار النهائي

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فلاح الجوفان - الرياض
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30,394

وجّه نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم حسن المرزوقي جميعَ الجامعات الحكومية والأهلية لاعتماد آلية الاختبارات والتقويم لطلبة الجامعات خلال فترة تعليق الدراسة، ضِمن دليل إرشادي يحتوي على ترتيبات الاختبارات والتقويم وأعمال الفصل الدراسي لطلبة وطالبات الجامعات.

وتفصيلًا، أصدر نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي، للجامعات الحكومية والأهلية كافة، تعميمًا لتنظيم الاختبارات وقت تعليق الدراسة، اشتمل على التوصيات التالية: استمرار العملية التعليمية عن طريق التعليم عن بُعد "متزامنًا أو غير متزامن"؛ على أن يتم تقديم المادة العلمية للطلاب والطالبات حتى نهاية الفصل الدراسي، والاستفادة من أسلوبي التقويمات المستمرة عبر التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد كبديل للاختبارات الدورية، وكذا استخدام بدائل عن الاختبارات الدورية خلال الفصل الدراسي كالأبحاث وكتابة التقارير والواجبات وغيرها.

وتَضَمّن التعميم إقرار 11 وسيلة لتنفيذ التقويم النهائي حسب طبيعة الدراسة بالكليات المختلفة مع تغيير نظام التقديرات إلى «ناجح/ راسب»، وجاءت وسائل التقويم على النحو التالي:

١- تقييم الطالب أثناء سير عملية التعليم عن بُعد.

٢- ‏الاختبارات الإلكترونية النهائية عبر بلاك بورد.

٣- ‏الاختبارات الإلكترونية النهائية عبر بلاك بورد للجزء المعرفي، وتأجيل الجزء المهاري والسلوكي إلى ما بعد استئناف الدراسة، مع رصد تقدير غير مكتمل.

٤- الاختبارات القصيرة المتعددة ومتنوعة الخيارات MCQ.

٥- اختبار الكتاب المفتوح open Book.

٦- ‏الاختبارات الشفوية عن طريق أنظمة التعلم الإلكترونية.

٧- ‏العروض التقدمية والمشاركات أثناء المحاضرات في الفصول الافتراضية.

٨- ‏التكليفات والواجبات المنزلية والأنشطة.

٩- ‏منتديات النقاش Discussion Borad.

١٠- ‏ملف الإنجاز الإلكتروني E- portfolio.

١١- المشاريع العلمية والبحثية.

أما التقويم النهائي للطلاب والطالبات؛ فقد اعتمد القرار تنفيذه بوسيلة أو أكثر ضِمن الوسائل السابقة حسب طبيعة الدراسة بالكليات المختلفة باستخدام نظام التقديرات المعتمد للمقرر.

وسمح القرار للجامعات بإمكانية تأجيل بعض الاختبارات النهائية المصيرية (Stakes Tests-High) حسب الحاجة، وحتى انتهاء حالة تعليق الدراسة، وعند ذلك ‏يعلن عن الاختبارات النهائية وفقًا للطرق التقليدية المعتادة؛ على أن يتم تكليف الأقسام العلمية في الكليات بحصر المقررات التي تتطلب ضرورة عقد اختبارات نهائية، ويتم إجراء اختبار هذه المقررات فور استئناف الدراسة لاحقًا.

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