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عمليات تحرير حجة مستمرة.. وقتلى الحوثي بالعشرات وسط تطهير القرى

قام بها الجيش اليمني مدعومًا بغطاء جوي من طائرات التحالف

أوضحت مصادر عسكرية أن الجيش اليمني مدعوم بغطاء جوي من طائرات التحالف نجحت في التقدم في محافظة حجة، واستعادتها، وتجري الآن عملية عسكرية لتحرير عدد من القرى.

وبينت ذات المصادر أن عدد القتلى والمصابين من ميليشيات الانقلابيين فاقت العشرات، فيما قامت الطائرات بفتح خط النار على مجموعة من الانقلابيين، وذلك مساندة لما قامت به قوات الجيش الوطني، بعد أن قصفوا مواقع الحوثيين في المحافظة بمشاركة واسعة لطيران التحالف العربي بقيادة السعودية لتحرير عدة مواقع يمينة.

وأضافت مصادر "سبق" أن المدفعيات دمرت آليات عسكرية للحوثيين، وأن طيران التحالف العربي شارك في العملية العسكرية الواسعة التي انطلقت ودمر آليات عسكرية للميليشيات الانقلابية.

وكانت قد دارت خلال الأيام الماضية معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين في محافظة حجة غربي اليمن، بعد هجوم شنه الحوثيون بهدف استعادة عدد من المواقع التي استعادها الجيش وخلفت المعارك عشرات القتلى والجرحى.

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عمليات تحرير حجة مستمرة.. وقتلى الحوثي بالعشرات وسط تطهير القرى
سبق

أوضحت مصادر عسكرية أن الجيش اليمني مدعوم بغطاء جوي من طائرات التحالف نجحت في التقدم في محافظة حجة، واستعادتها، وتجري الآن عملية عسكرية لتحرير عدد من القرى.

وبينت ذات المصادر أن عدد القتلى والمصابين من ميليشيات الانقلابيين فاقت العشرات، فيما قامت الطائرات بفتح خط النار على مجموعة من الانقلابيين، وذلك مساندة لما قامت به قوات الجيش الوطني، بعد أن قصفوا مواقع الحوثيين في المحافظة بمشاركة واسعة لطيران التحالف العربي بقيادة السعودية لتحرير عدة مواقع يمينة.

وأضافت مصادر "سبق" أن المدفعيات دمرت آليات عسكرية للحوثيين، وأن طيران التحالف العربي شارك في العملية العسكرية الواسعة التي انطلقت ودمر آليات عسكرية للميليشيات الانقلابية.

وكانت قد دارت خلال الأيام الماضية معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين في محافظة حجة غربي اليمن، بعد هجوم شنه الحوثيون بهدف استعادة عدد من المواقع التي استعادها الجيش وخلفت المعارك عشرات القتلى والجرحى.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
04:33 PM

عمليات تحرير حجة مستمرة.. وقتلى الحوثي بالعشرات وسط تطهير القرى

قام بها الجيش اليمني مدعومًا بغطاء جوي من طائرات التحالف

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فهد كاملي - جازان
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3,714

أوضحت مصادر عسكرية أن الجيش اليمني مدعوم بغطاء جوي من طائرات التحالف نجحت في التقدم في محافظة حجة، واستعادتها، وتجري الآن عملية عسكرية لتحرير عدد من القرى.

وبينت ذات المصادر أن عدد القتلى والمصابين من ميليشيات الانقلابيين فاقت العشرات، فيما قامت الطائرات بفتح خط النار على مجموعة من الانقلابيين، وذلك مساندة لما قامت به قوات الجيش الوطني، بعد أن قصفوا مواقع الحوثيين في المحافظة بمشاركة واسعة لطيران التحالف العربي بقيادة السعودية لتحرير عدة مواقع يمينة.

وأضافت مصادر "سبق" أن المدفعيات دمرت آليات عسكرية للحوثيين، وأن طيران التحالف العربي شارك في العملية العسكرية الواسعة التي انطلقت ودمر آليات عسكرية للميليشيات الانقلابية.

وكانت قد دارت خلال الأيام الماضية معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين في محافظة حجة غربي اليمن، بعد هجوم شنه الحوثيون بهدف استعادة عدد من المواقع التي استعادها الجيش وخلفت المعارك عشرات القتلى والجرحى.

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