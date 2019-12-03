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الرئيس الفرنسي يتهم تركيا بالتعاون مع تنظيم داعش الإرهابي في سوريا

أكد أن الناتو بات في وضع شبيه بالموت السريري بسبب عمليات أنقرة

في تصريح من المتوقع أن يثير أزمة دبلوماسية بين باريس وأنقرة اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القوات التركية بالعمل مع مقاتلين مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي في عملياتها العسكرية شمالي سوريا؛ وهو ما يقوض حلف "الناتو".

وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز"، فقد قال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "عندما أنظر إلى تركيا أرى أنها الآن تقاتل ضد مَن قاتلوا معنا، وأحيانًا تعمل مع مقاتلين على صلة بداعش".

وكشف الرئيس ماكرون أن الناتو بات في وضع شبيه بالموت السريري من جراء إطلاق العملية العسكرية التركية، وتخلي الولايات المتحدة عن دورها القيادي.

الرئيس الفرنسي القوات التركية سوريا

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس الفرنسي يتهم تركيا بالتعاون مع تنظيم داعش الإرهابي في سوريا
سبق

في تصريح من المتوقع أن يثير أزمة دبلوماسية بين باريس وأنقرة اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القوات التركية بالعمل مع مقاتلين مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي في عملياتها العسكرية شمالي سوريا؛ وهو ما يقوض حلف "الناتو".

وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز"، فقد قال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "عندما أنظر إلى تركيا أرى أنها الآن تقاتل ضد مَن قاتلوا معنا، وأحيانًا تعمل مع مقاتلين على صلة بداعش".

وكشف الرئيس ماكرون أن الناتو بات في وضع شبيه بالموت السريري من جراء إطلاق العملية العسكرية التركية، وتخلي الولايات المتحدة عن دورها القيادي.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
08:29 PM

الرئيس الفرنسي يتهم تركيا بالتعاون مع تنظيم داعش الإرهابي في سوريا

أكد أن الناتو بات في وضع شبيه بالموت السريري بسبب عمليات أنقرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في تصريح من المتوقع أن يثير أزمة دبلوماسية بين باريس وأنقرة اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القوات التركية بالعمل مع مقاتلين مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي في عملياتها العسكرية شمالي سوريا؛ وهو ما يقوض حلف "الناتو".

وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز"، فقد قال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "عندما أنظر إلى تركيا أرى أنها الآن تقاتل ضد مَن قاتلوا معنا، وأحيانًا تعمل مع مقاتلين على صلة بداعش".

وكشف الرئيس ماكرون أن الناتو بات في وضع شبيه بالموت السريري من جراء إطلاق العملية العسكرية التركية، وتخلي الولايات المتحدة عن دورها القيادي.

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