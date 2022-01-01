النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البرازيلي "ساندرو مانويل" يودع التعاون .. ويقدم شكره للسعودية

حقق كأس الملك ولعب آسيا مع النادي القصيمي

ودع نادي التعاون، البرازيلي ساندرو مانويل لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم ، اليوم السبت ، مع نهاية لقاء الفريق أمام نظيره ضمك والتي كسبها بثلاثية، مع ختام الجولة الـ 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ( ختام الدور الأول).

وأنهى "ساندرو" مشواره مع النادي القصيمي، بعد أن أمضى فيه خمسة مواسم.

وطوى ساندرو مسيرة حافلة مع التعاون، بعد أن تعاقدت إدارة النادي مع الإسباني ألفارو ميدران لاعب الوسط الذي أصبح أول صفقات الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

وبكي ساندرو أثناء تصريحاته للناقل الرسمي بعد نهاية مباراة ضمك، وقال: "لكل شيء بداية ونهاية، وشكرًا للتعاون، وللبلد العظيم السعودية" .

وتابع : "حققت مع التعاون بطولة كأس الملك، ولعبت في دوري أبطال آسيا ولدي ذكريات جيدة لن أنساها مع الفريق" .

التعاون

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
البرازيلي "ساندرو مانويل" يودع التعاون .. ويقدم شكره للسعودية
سبق

ودع نادي التعاون، البرازيلي ساندرو مانويل لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم ، اليوم السبت ، مع نهاية لقاء الفريق أمام نظيره ضمك والتي كسبها بثلاثية، مع ختام الجولة الـ 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ( ختام الدور الأول).

وأنهى "ساندرو" مشواره مع النادي القصيمي، بعد أن أمضى فيه خمسة مواسم.

وطوى ساندرو مسيرة حافلة مع التعاون، بعد أن تعاقدت إدارة النادي مع الإسباني ألفارو ميدران لاعب الوسط الذي أصبح أول صفقات الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

وبكي ساندرو أثناء تصريحاته للناقل الرسمي بعد نهاية مباراة ضمك، وقال: "لكل شيء بداية ونهاية، وشكرًا للتعاون، وللبلد العظيم السعودية" .

وتابع : "حققت مع التعاون بطولة كأس الملك، ولعبت في دوري أبطال آسيا ولدي ذكريات جيدة لن أنساها مع الفريق" .

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
11:48 PM

البرازيلي "ساندرو مانويل" يودع التعاون .. ويقدم شكره للسعودية

حقق كأس الملك ولعب آسيا مع النادي القصيمي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
0
448

ودع نادي التعاون، البرازيلي ساندرو مانويل لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم ، اليوم السبت ، مع نهاية لقاء الفريق أمام نظيره ضمك والتي كسبها بثلاثية، مع ختام الجولة الـ 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ( ختام الدور الأول).

وأنهى "ساندرو" مشواره مع النادي القصيمي، بعد أن أمضى فيه خمسة مواسم.

وطوى ساندرو مسيرة حافلة مع التعاون، بعد أن تعاقدت إدارة النادي مع الإسباني ألفارو ميدران لاعب الوسط الذي أصبح أول صفقات الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

وبكي ساندرو أثناء تصريحاته للناقل الرسمي بعد نهاية مباراة ضمك، وقال: "لكل شيء بداية ونهاية، وشكرًا للتعاون، وللبلد العظيم السعودية" .

وتابع : "حققت مع التعاون بطولة كأس الملك، ولعبت في دوري أبطال آسيا ولدي ذكريات جيدة لن أنساها مع الفريق" .

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,094
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,130
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,654
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,557

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة