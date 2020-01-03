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أول تغريدة لـ "ترامب" بعد مقتل قاسم سليماني

تغريدة تحتوي على العَلم الأمريكي فقط

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ تغريدة تحتوي على العَلم الأمريكي فقط، دون أيّ تعليق، وذلك في أول تغريدة ينشرها بعد إعلان الحشد الشعبي في العراق مقتل اللواء الإيراني قاسم سليماني؛ قائد فيلق القدس، وأبو مهدي المهندس؛ نائب رئيس الحشد الشعبي، طبقاً لـ "CNN".

من جهته، أكّد الحرس الثوري الإيراني في شريطٍ عاجلٍ على قناة "برس تي في" الإيرانية الرسمية، مقتل سليماني؛ بـ"غارة أمريكية" شنّتها مروحيات على مطار بغداد الدولي.

يُذكر أنه في 8 أبريل، صنّفت أمريكا الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، إذ قال وزير خارجية أمريكا، مايك بومبيو؛ في مؤتمر صحفي: أعلن نيّتنا بتصنيف الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك فيلق القدس، كمنظمة إرهابية خارجية وفقاً للمادة 219 من قانون الهجرة والتوطين.

مقتل قاسم سليماني ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

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أول تغريدة لـ "ترامب" بعد مقتل قاسم سليماني
سبق

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ تغريدة تحتوي على العَلم الأمريكي فقط، دون أيّ تعليق، وذلك في أول تغريدة ينشرها بعد إعلان الحشد الشعبي في العراق مقتل اللواء الإيراني قاسم سليماني؛ قائد فيلق القدس، وأبو مهدي المهندس؛ نائب رئيس الحشد الشعبي، طبقاً لـ "CNN".

من جهته، أكّد الحرس الثوري الإيراني في شريطٍ عاجلٍ على قناة "برس تي في" الإيرانية الرسمية، مقتل سليماني؛ بـ"غارة أمريكية" شنّتها مروحيات على مطار بغداد الدولي.

يُذكر أنه في 8 أبريل، صنّفت أمريكا الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، إذ قال وزير خارجية أمريكا، مايك بومبيو؛ في مؤتمر صحفي: أعلن نيّتنا بتصنيف الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك فيلق القدس، كمنظمة إرهابية خارجية وفقاً للمادة 219 من قانون الهجرة والتوطين.

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
11:49 AM

أول تغريدة لـ "ترامب" بعد مقتل قاسم سليماني

تغريدة تحتوي على العَلم الأمريكي فقط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
11
24,695

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ تغريدة تحتوي على العَلم الأمريكي فقط، دون أيّ تعليق، وذلك في أول تغريدة ينشرها بعد إعلان الحشد الشعبي في العراق مقتل اللواء الإيراني قاسم سليماني؛ قائد فيلق القدس، وأبو مهدي المهندس؛ نائب رئيس الحشد الشعبي، طبقاً لـ "CNN".

من جهته، أكّد الحرس الثوري الإيراني في شريطٍ عاجلٍ على قناة "برس تي في" الإيرانية الرسمية، مقتل سليماني؛ بـ"غارة أمريكية" شنّتها مروحيات على مطار بغداد الدولي.

يُذكر أنه في 8 أبريل، صنّفت أمريكا الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، إذ قال وزير خارجية أمريكا، مايك بومبيو؛ في مؤتمر صحفي: أعلن نيّتنا بتصنيف الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك فيلق القدس، كمنظمة إرهابية خارجية وفقاً للمادة 219 من قانون الهجرة والتوطين.

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