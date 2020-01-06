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16 ألف غرفة فندقية في الرياض.. و462 ريالاً متوسط أسعارها

القوة الشرائية الزائرة لفترات قصيرة تميل للخدمات عالية الجودة

أكد تقرير لغرفة الرياض عن قطاع السياحة في المملكة أن عدد الغرف الفندقية في منطقة الرياض تبلغ 16,093 غرفة بمتوسط سعر يقدر بنحو 462 ريالاً لليلة الواحدة، ومتوسط نسبة إشغال 60.6 %، ومن حيث مستوى الخدمة فقد احتلت الوحدات ذات الخمس والأربع نجوم، النسب الأكبر والتي تقدر على التوالي بـ 38 % و39 %، من إجمالي الغرف المتاحة، بينما الغرف الفندقية ذات النجمة الواحدة فهي الأقل طلب بنسبة 3 %.

بين التقرير أن هذه الحقائق تدل على أن القوة الشرائية الزائرة لفترات قصيرة في الرياض تميل للخدمات عالية الجودة.

وبالحديث عن غرف الإيواء السياحي، فقد بلغت عدد الغرف المتاحة في منطقة الرياض حتى إبريل 2019 قرابة 36،901 وبعدد يفوق ضعف عدد الغرف الفندقية للفترة نفسها، وتقدّر نسبة الإشغال نحو 68.8 % وبمتوسط سعر 344.7 ريال لليلة الواحدة.

أما من ناحية مستوى الخدمات، فقد احتلت الوحدات ذات الدرجة الثالثة النسبة الأعظم من حجم السوق بقرابة 39 % تلتها الدرجة الثانية بنسبة 31 %، ولا تشكل الوحدات ذات الدرجة الأولى والتي تقدم أفضل الخدمات سوى 1 % من عدد الغرف المتاحة؛ فمن حيث طبيعة هذه المنشآت فتقع عادة في الشوارع الداخلية للأحياء السكنية ويفضّل الزوّار القضاء لفترات طويلة تصل بعض حالاتها إلى سنة واحدة مقابل قيمة مخفضة.

الرياض غرفة الرياض الغرف الفندقية السياحة

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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16 ألف غرفة فندقية في الرياض.. و462 ريالاً متوسط أسعارها
سبق

أكد تقرير لغرفة الرياض عن قطاع السياحة في المملكة أن عدد الغرف الفندقية في منطقة الرياض تبلغ 16,093 غرفة بمتوسط سعر يقدر بنحو 462 ريالاً لليلة الواحدة، ومتوسط نسبة إشغال 60.6 %، ومن حيث مستوى الخدمة فقد احتلت الوحدات ذات الخمس والأربع نجوم، النسب الأكبر والتي تقدر على التوالي بـ 38 % و39 %، من إجمالي الغرف المتاحة، بينما الغرف الفندقية ذات النجمة الواحدة فهي الأقل طلب بنسبة 3 %.

بين التقرير أن هذه الحقائق تدل على أن القوة الشرائية الزائرة لفترات قصيرة في الرياض تميل للخدمات عالية الجودة.

وبالحديث عن غرف الإيواء السياحي، فقد بلغت عدد الغرف المتاحة في منطقة الرياض حتى إبريل 2019 قرابة 36،901 وبعدد يفوق ضعف عدد الغرف الفندقية للفترة نفسها، وتقدّر نسبة الإشغال نحو 68.8 % وبمتوسط سعر 344.7 ريال لليلة الواحدة.

أما من ناحية مستوى الخدمات، فقد احتلت الوحدات ذات الدرجة الثالثة النسبة الأعظم من حجم السوق بقرابة 39 % تلتها الدرجة الثانية بنسبة 31 %، ولا تشكل الوحدات ذات الدرجة الأولى والتي تقدم أفضل الخدمات سوى 1 % من عدد الغرف المتاحة؛ فمن حيث طبيعة هذه المنشآت فتقع عادة في الشوارع الداخلية للأحياء السكنية ويفضّل الزوّار القضاء لفترات طويلة تصل بعض حالاتها إلى سنة واحدة مقابل قيمة مخفضة.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
10:58 PM

16 ألف غرفة فندقية في الرياض.. و462 ريالاً متوسط أسعارها

القوة الشرائية الزائرة لفترات قصيرة تميل للخدمات عالية الجودة

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خالد خليل - الرياض
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أكد تقرير لغرفة الرياض عن قطاع السياحة في المملكة أن عدد الغرف الفندقية في منطقة الرياض تبلغ 16,093 غرفة بمتوسط سعر يقدر بنحو 462 ريالاً لليلة الواحدة، ومتوسط نسبة إشغال 60.6 %، ومن حيث مستوى الخدمة فقد احتلت الوحدات ذات الخمس والأربع نجوم، النسب الأكبر والتي تقدر على التوالي بـ 38 % و39 %، من إجمالي الغرف المتاحة، بينما الغرف الفندقية ذات النجمة الواحدة فهي الأقل طلب بنسبة 3 %.

بين التقرير أن هذه الحقائق تدل على أن القوة الشرائية الزائرة لفترات قصيرة في الرياض تميل للخدمات عالية الجودة.

وبالحديث عن غرف الإيواء السياحي، فقد بلغت عدد الغرف المتاحة في منطقة الرياض حتى إبريل 2019 قرابة 36،901 وبعدد يفوق ضعف عدد الغرف الفندقية للفترة نفسها، وتقدّر نسبة الإشغال نحو 68.8 % وبمتوسط سعر 344.7 ريال لليلة الواحدة.

أما من ناحية مستوى الخدمات، فقد احتلت الوحدات ذات الدرجة الثالثة النسبة الأعظم من حجم السوق بقرابة 39 % تلتها الدرجة الثانية بنسبة 31 %، ولا تشكل الوحدات ذات الدرجة الأولى والتي تقدم أفضل الخدمات سوى 1 % من عدد الغرف المتاحة؛ فمن حيث طبيعة هذه المنشآت فتقع عادة في الشوارع الداخلية للأحياء السكنية ويفضّل الزوّار القضاء لفترات طويلة تصل بعض حالاتها إلى سنة واحدة مقابل قيمة مخفضة.

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