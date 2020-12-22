18 عامًا ضائعة.. "صحفي تركي" يتساءل: من السبب في سوء وضعنا؟

قال: كيف نصدق أن الاقتصاد يتحسن ومعدلات التضخم في ارتفاع

شكك الكاتب التركي مراد مراد أوغلو، في أن الاقتصاد التركي سيتحسن؛ لافتًا إلى أنه يبحث عن سبب يجعله يصدق أن الاقتصاد سيتحسن، ولكنه لا يجد؛ مشيرًا إلى أنه يشعر بالدهشة عندما يرى الناس يصدقون أن الاقتصاد سيتحسن، خاصة في ظل الحالة التي وصلت إليها البلاد بعد 18 عامًا على بقاء الحزب الحاكم في السلطة.

وتابع مراد أوغلو في مقال بصحيفة "سوزجو": "عندما ننظر لبلادنا وللدول الأخرى منذ 18 عامًا وحتى الآن، نجد أنهم أفضل بكثير؛ مما السبب يا ترى؟ من السبب عن سوء وضعنا؟".

وأكد الكاتب التركي؛ وفق ما نقلته زمان التركية، أنه لا يعتقد أن حد الجوع لأسرة مكونة من أربعة أفراد هو 2.516 ليرة، وخط الفقر 8085 ليرة؛ بينما الحد الأدنى للأجور 2.324 ليرة.

وأشار إلى أنه قبل 16 عامًا، كان معدل التضخم في أبريل 2004، 10.18%، فكيف يرتفع الآن إلى 14.03%؛ مشيرًا إلى أن التضخم المعلن غير حقيقي؛ معربًا عن أسفه على السنوات الضائعة.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان قد كرر الشهر الماضي في عدة لقاءات أنه سيتخذ إجراءات لدعم وتحسين اقتصاد البلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.