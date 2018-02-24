الفيحاء يستضيف الأهلي في ربع نهائي كأس الملك

يلتقي فريق الفيحاء ضيفه الأهلي على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في المجمعة، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وكان الفيحاء قد تمكّن من بلوغ هذا الدور بعد أن تجاوز الفتح بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16.

كما تمكن الأهلي من الوصول لربع النهائي بعد أن فاز على العروبة بستة أهداف دون مقابل.