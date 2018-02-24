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الفيحاء يستضيف الأهلي في ربع نهائي كأس الملك

يلتقي فريق الفيحاء ضيفه الأهلي على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في المجمعة، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وكان الفيحاء قد تمكّن من بلوغ هذا الدور بعد أن تجاوز الفتح بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16.

كما تمكن الأهلي من الوصول لربع النهائي بعد أن فاز على العروبة بستة أهداف دون مقابل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيحاء يستضيف الأهلي في ربع نهائي كأس الملك
سبق

يلتقي فريق الفيحاء ضيفه الأهلي على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في المجمعة، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وكان الفيحاء قد تمكّن من بلوغ هذا الدور بعد أن تجاوز الفتح بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16.

كما تمكن الأهلي من الوصول لربع النهائي بعد أن فاز على العروبة بستة أهداف دون مقابل.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
01:54 AM

الفيحاء يستضيف الأهلي في ربع نهائي كأس الملك

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أحمد سرور - الرياض
5
2,456

يلتقي فريق الفيحاء ضيفه الأهلي على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في المجمعة، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وكان الفيحاء قد تمكّن من بلوغ هذا الدور بعد أن تجاوز الفتح بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16.

كما تمكن الأهلي من الوصول لربع النهائي بعد أن فاز على العروبة بستة أهداف دون مقابل.

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