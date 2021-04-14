كورونا في الكويت.. تسجيل 7 وفيات و1544 إصابة جديدة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت دولة الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1544 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات، وشفاء 1201 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند؛ اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 250273 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1419 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 233757 حالة.