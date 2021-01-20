أربعة أندية سعودية في قائمة أكثر الفرق الآسيوية إنفاقاً في 2020

سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الضوء على أكثر الأندية الآسيوية صرفاً في سوق الانتقالات العالمي للاعبين لعام 2020، والتي شهدت تواجد أربعة أندية من الدوري السعودي للمحترفين، ضمن أكثر 10 أندية صرفاً في قارة آسيا.

واحتل النصر المركز الثاني خلف الدحيل القطري الذي تصدر قائمة أكثر الأندية إنفاقاً في القارة الصفراء، وثالثاً جاء داليان ثم شنغهاي سيبج وبعده بكين غوان وهيبي شينا فورتون من الصين، بينما تواجد نادي الاتحاد سابعاً، والهلال في المركز الثامن، ثم نادي شينزين الصيني، وفي المرتبة العاشرة تواجد أهلي جدة.

و حسب تقرير "فيفا"، فإن الدوري السعودي تواجد ضمن المراكز الـ 25 الأولى، كأكثر الدول دفعاً لرسوم الانتقالات في 2020، حيث شهد العام المنصرم تعاقد 66 نادياً سعودياً مع 242 لاعباً، وبلغ إجمالي قيمة الإنفاق على رسوم الانتقالات 67.7 مليون دولار، وهو ثاني أعلى رقم في آسيا بعد الصين "86.1 مليون دولار".

وكشف الاتحاد الدولي في تقريره أن عدد الانتقالات الدولية للاعبين الذكور في عام 2020 انخفض بنسبة 5,4 بالمئة مقارنة بالعام السابق، في حين انخفض إجمالي رسوم الانتقالات بشكل كبير وصل إلى 23,4 بالمئة بسبب تأثير "كوفيد-19" الذي علق النشاطات لأشهر عدة قبل أن تستكمل خلف أبواب موصدة.

وقال "فيفا" في تقرير سوق الانتقالات العالمي إن إجمالي المبلغ الذي تم إنفاقه على رسوم الانتقالات والبالغ 5,63 مليار دولار، أقل بـ1,7 مليار دولار عن عام 2019، وهو انخفاض بقرابة الربع في أدنى مبلغ تراكمي منذ عام 2016.