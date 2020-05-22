بالفيديو .. "متحدث الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 38 % مواطنين و62 % غير سعوديين

302 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، الموافق 2020/05/22 م، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 38 % من عدد الحالات المسجلة، مقابل 62 % لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 302 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2962 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 39003 حالات، ولله الحمد.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 13 حالة، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 364 متوفى.